Federica Brignone concede il bis e domina anche in gigante
Dopo l'oro nel superG la sciatrice Milanese ha dominato sia nella prima sia nella secondo manche. All'arrivo le avversarie si sono inchinate. Argento per Moioli Sommariva nello snowboard a squadre, oro nel biathlon inseguimento per Vitozzi e bronzo nella staffetta 4x7,5 km
Federica Brignone centra anche il secondo oro nel gigante. Dopo una prima manche perfetta ha bissato anche nella seconda lascando dietro tutte le avversarie. Una prestazione magistrale che arriva a pochi giorni dal successo in SuperG
All’arrivo le avversarie, medaglie d’argento a pari merito Hector e Stjernesund, si sono inchinate alla regina dello sci italiano e olimpico.
Quarto posto per la giovane Lara De Mea (classe 1999), mentre la Goggia non ha ripetuto l’eccellente prima manche chiudendo al decimo posto.
E con questa l’Italia sale a 20 medaglie.
Un’ora prima l’Italia aveva conquistati la sua diciannovesima medaglia ai Giochi di Milano-Cortina 2026 grazie allo straordinario bronzo nella staffetta 4×7,5 km in Val di Fiemme. Protagonista della rimonta è stato Federico Pellegrino, che ha trascinato la squadra azzurra composta da Davide Graz, Elia Barp e Martino Carollo alle spalle di Norvegia e Francia. Un risultato che riporta l’Italia sul podio olimpico della specialità a vent’anni dall’oro di Torino 2006, coronando un sogno inseguito per quattro anni dal capitano azzurro e costruito insieme a un gruppo giovane e in crescita.
Alle 15 un’altra medaglia è arrivata dallo snowboard cross a squadre dalla coppia Michela Moioli e Lorenzo Sommariva che conclude al secondo posto grazie a una grande rimonta di Moioli.
Ed è di nuovo oro per la squadra italiana grazie a Lisa Vitozzi che ha chiuso al primo posto nel biathlon inseguimento 10 chilometri donne. Si tratta del primo oro olimpico del biathlon italiano.
