Gli appuntamenti di mercoledì su Radio Materia tra calcio, scuola e associazioni

Una nuova puntata di Figli di un gol minore, una nuova associazione e una nuova scuola saranno protagonisti nel palinsesto di mercoledì di Radio Materia. Tre appuntamenti da non perdere.

12,00 Figli di un gol minore

Per tutta la settimana potete ascoltare la nuova puntata del podcast di Francesco Mazzoleni dedicato ai protagonisti del calcio partiti dai campi infangati della provincia di Varese. Questa settimana tocca a Gianluca Porro che a Varese ha iniziato la sua carriera che ha toccato anche la serie A con l’Empoli e poi è tornato al Franco Ossola da allenatore che ha sfiorato il ritorno nel professionismo. La sua avventura calcistica prosegue oggi a Legnano.

15,00 Che scuola fai?

Oggi abbiamo ospiti i rappresentanti di istituto di un’eccellenza scolastica della provincia di Varese: Mattia Colombo, Vittoria Raimondi, Matteo Occhetta e Alessandra Casati del liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio che racconteranno ad Alessandra Toni la loro scuola con pregi e difetti, amicizie, emozioni e percorsi di studio.

16,30 Soci All Time

Torna l’appuntamento con le associazioni del territorio, realizzato in collaborazione con CSV Insubria. Oggi ospiteremo l’associazione Sharazade Cultura e Spettacolo oltre i confini di Lozza.

Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

