Gli appuntamenti di mercoledì su Radio Materia tra calcio, scuola e associazioni
Tre appuntamenti nel mercoledì di Radio Materia: da Gianluca Porro ai ragazzi del liceo Crespi di Busto Arsizio, passando per l'associazione Sharazade di Lozza
Una nuova puntata di Figli di un gol minore, una nuova associazione e una nuova scuola saranno protagonisti nel palinsesto di mercoledì di Radio Materia. Tre appuntamenti da non perdere.
12,00 Figli di un gol minore
Per tutta la settimana potete ascoltare la nuova puntata del podcast di Francesco Mazzoleni dedicato ai protagonisti del calcio partiti dai campi infangati della provincia di Varese. Questa settimana tocca a Gianluca Porro che a Varese ha iniziato la sua carriera che ha toccato anche la serie A con l’Empoli e poi è tornato al Franco Ossola da allenatore che ha sfiorato il ritorno nel professionismo. La sua avventura calcistica prosegue oggi a Legnano.
15,00 Che scuola fai?
Oggi abbiamo ospiti i rappresentanti di istituto di un’eccellenza scolastica della provincia di Varese: Mattia Colombo, Vittoria Raimondi, Matteo Occhetta e Alessandra Casati del liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio che racconteranno ad Alessandra Toni la loro scuola con pregi e difetti, amicizie, emozioni e percorsi di studio.
16,30 Soci All Time
Torna l’appuntamento con le associazioni del territorio, realizzato in collaborazione con CSV Insubria. Oggi ospiteremo l’associazione Sharazade Cultura e Spettacolo oltre i confini di Lozza.
