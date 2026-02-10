Gonfiabili, giochi, gastronomia e il ventriloquo per il Carnevale Indunese

Induno Olona si prepara a festeggiare il carnevale con una giornata pensata per bambini, famiglie e per chi ha voglia di stare insieme all’aria aperta. Sabato 14 febbraio il parco comunale di via Gian Pietro Porro ospiterà il Carnevale Indunese, un evento organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, tra giochi, spettacoli e musica dal vivo.

La manifestazione prenderà il via alle 11 con l’inizio ufficiale della festa in maschera. Per tutta la giornata il parco sarà animato da gonfiabili e giochi a premi pensati sia per i bambini sia per gli adulti, come la slot umana e la ruota della fortuna. Non mancheranno momenti di animazione dedicati ai più piccoli, con attività pensate per coinvolgere tutta la famiglia.

Nel pomeriggio spazio allo spettacolo. Dalle 14 salirà sul palco Mister G, mago e ventriloquo conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione alla trasmissione televisiva “Italia’s Got Talent”. Uno show interattivo, tra magie e pupazzi, pensato per divertire grandi e piccoli.

A partire dalle 15.30 la festa proseguirà con la musica live dei “Fuori di Testo”, party band pronta a trasformare il parco in una pista da ballo con canzoni e hit da cantare insieme fino al tardo pomeriggio.

Durante la giornata sarà attivo anche un contest fotografico dedicato alle maschere più belle, con premi in palio che spaziano dai buoni spesa a esperienze e giochi per bambini. Immancabile anche la parte più tradizionale del Carnevale, con le chiacchiere offerte dai panifici e dalle pasticcerie del paese.

A proposito di golosità, per tutta la giornata sarà attivo un punto ristoro, aperto sia a pranzo sia per la merenda, per permettere ai partecipanti di vivere la festa senza fretta, tra un gioco e uno spettacolo. Il menu di mezzogiorno prevede polenta con bruscitt o gorgonzola, panini con salamella, hamburger o wurstel, pizze e focacce, patatine e dolci.