Il volto sociale della Croce Rossa di Varese: pacchi, ascolto e camp per ragazzi

La Croce Rossa non è solo ambulanze e sirene. A Varese il Comitato guidato da Simone Filippi conta 860 volontari impegnati ogni giorno in attività che vanno ben oltre l’emergenza-urgenza: dal sostegno alle famiglie in difficoltà alla ricerca dei dispersi, dai camp per bambini al supporto sanitario alle Olimpiadi Milano-Cortina.

«Grazie per l’opportunità di raccontare il nostro mondo, la nostra missione e i nostri valori» – Simone Filippi, presidente Croce Rossa Comitato di Varese –. Un mondo fatto di interventi sanitari, certo, ma anche di una fitta rete sociale costruita negli anni e cresciuta in modo significativo dopo la pandemia.

Il sostegno alle famiglie: 120 nuclei seguiti

L’attività sociale è oggi uno dei pilastri del Comitato. «È un servizio che si è strutturato sempre di più negli ultimi anni, ma che nasce già nel 1997 con la distribuzione dei primi aiuti alimentari» Simone Filippi, presidente Croce Rossa Comitato di Varese.

Oggi la Croce Rossa di Varese segue circa 120 famiglie, pari a 360 persone, tra cui 110 minori. Non si tratta solo della consegna di un pacco alimentare, ma di un percorso a 360 gradi: colloqui con assistente sociale e psicologo, kit per l’igiene personale e della casa, sostegno contro la povertà sanitaria.

L’accesso avviene tramite la rete dei servizi sociali dei Comuni del territorio. Da oltre dieci anni, infatti, a Varese è attivo un coordinamento tra enti assistenziali che suddivide le famiglie da seguire e condivide le informazioni per intervenire in modo mirato.

La distribuzione dei pacchi avviene in sede o a domicilio. Ed è proprio nelle consegne a casa che si costruisce un rapporto più profondo. «I nostri operatori non si limitano a consegnare il pacco, ma instaurano un dialogo che ci permette di comprendere meglio i bisogni e intercettare eventuali criticità» Simone Filippi, presidente Croce Rossa Comitato di Varese.

A coordinare l’attività sociale sono volontari dedicati che lavorano in stretto contatto con le istituzioni. «Voglio ringraziare Luisa e Maria, cuore pulsante di questo servizio, insieme a tutto il gruppo di volontari» Simone Filippi, presidente Croce Rossa Comitato di Varese.

Dal “bucato sospeso” alla lotta alla povertà sanitaria

Accanto alle raccolte alimentari nei supermercati della provincia, la Croce Rossa ha lanciato anche il “bucato sospeso”: un invito a donare prodotti per la pulizia della casa e il lavaggio degli indumenti, beni sempre più difficili da acquistare per molte famiglie.

«Invitiamo anche le aziende del territorio a sostenerci con donazioni mirate, alimentari o di prodotti per l’igiene, contattandoci tramite il nostro sito» – Simone Filippi, presidente Croce Rossa Comitato di Varese –.

Ricerca dispersi e soccorsi speciali

Meno conosciuta ma altrettanto importante è l’attività di supporto nelle ricerche di persone scomparse. In base a un protocollo con la Prefettura di Varese, il Comitato interviene a fianco di forze dell’ordine, vigili del fuoco e soccorso alpino.

La Croce Rossa garantisce un mezzo sanitario a presidio delle operazioni, spesso in ambienti boschivi o impervi, e attiva – se necessario – squadre specializzate come unità cinofile, operatori polivalenti di salvataggio in acqua (OPSA) e personale con mezzi tecnici.

Fondamentale anche il Servizio di Emergenza Psicologica (SEP), composto da psicologi volontari che offrono supporto ai familiari delle persone scomparse. «Sono volontari altamente specializzati che seguono percorsi di formazione impegnativi e continui aggiornamenti» – Simone Filippi, presidente Croce Rossa Comitato di Varese –.

I giovani e il progetto 8-13

Tra le attività più dinamiche c’è il progetto “8-13”, camp rivolti a bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni, attivi a Varese e ora anche a Tradate. Un percorso educativo che avvicina i più piccoli ai valori della Croce Rossa e a stili di vita sani.

«Coinvolgere i ragazzi fin da piccoli significa offrire loro un ambiente sano e insegnare buone pratiche, dal primo soccorso di base alla capacità di stare insieme senza prevaricare» – Simone Filippi, presidente Croce Rossa Comitato di Varese.

A organizzare le attività è il gruppo giovani, formato da volontari tra i 14 e i 32 anni. I minorenni possono partecipare ai servizi in affiancamento, mentre dai 18 anni è possibile operare anche in ambulanza.

Varese alle Olimpiadi Milano-Cortina

Il Comitato di Varese è impegnato anche nell’assistenza sanitaria delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, in collaborazione con il Comitato regionale Lombardia.

Una quarantina di volontari sono stati dislocati tra Milano, Bormio e Livigno, con tre ambulanze operative e personale logistico a supporto del campo base di Isolaccia.

«Abbiamo deciso di aderire subito: è una vetrina importante per il territorio e un impegno che affrontiamo con grande senso di responsabilità» – Simone Filippi, presidente Croce Rossa Comitato di Varese –.

Una famiglia di 860 volontari

Sono 860 i volontari attivi tra Varese, Gazzada e Tradate. Un numero che racconta la forza di un’associazione capace di coinvolgere persone di ogni età, dai 14 anni in su. «Siamo una famiglia, c’è sempre qualcosa da fare» – Simone Filippi, presidente Croce Rossa Comitato di Varese –.

Il presidente lancia infine un appello al territorio: sostenere il Comitato attraverso il 5 per mille o le altre forme di contributo indicate sul sito ufficiale.

Dietro ogni ambulanza c’è molto di più: una rete silenziosa che ogni giorno costruisce relazioni, offre sostegno e tiene insieme pezzi di comunità.