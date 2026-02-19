Incidente sulla Statale della Valganna alle prime ore del mattino: traffico bloccato

Un incidente stradale si è verificato alle 6.38 di oggi, giovedì 19 febbraio, lungo la strada statale 233 nel territorio di Valganna. Secondo le prime informazioni due auto sono rimaste coinvolte nello scontro e il traffico ha subito forti rallentamenti. La centrale operativa Soreu Laghi ha inviato più mezzi di emergenza. Sei le persone ferite, alcune delle quali sono state soccorse in codice giallo, quello di media gravità. Tra i feriti anche una bimba di 5 anni.

L’allarme è scattato poco dopo le sei e mezza e sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso.

Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Luino e i vigili del fuoco di Varese, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e nella gestione della viabilità.

L’incidente infatti ha provocato disagi alla circolazione lungo l’arteria della Valganna. Anche Autolinee Varesine segnala che sulle linee V110-V111 (Varese-Ghirla-Luino/Lavena Ponte Tresa) sono possibili soppressioni di corse e ritardi estremamente significativi, in quanto sei autobus sono bloccati in coda.