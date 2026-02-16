Varese News

Le riflessioni dei ragazzi dopo Crans Montana e le felpe olimpiche taroccate

Le notizie principali del 16 febbraio in meno di 10 minuti

crans montana


In un liceo di Varese si è riflettuto sulla tragedia di capodanno che ha sconvolto un’intera generazione, quella in cui sono morti decine di ragazzi e ragazze nel bar Le Constellation. A Malpensa e a Como la Guardia di Finanza ha sequestrato di tutto, comprese alcune felpe di Milano Cortina e alcuni stampi. Vi raccontiamo anche il progetto di monitoraggio dell’aria realizzato attraverso l’uso dell’Intelligenza Articiale.

Pubblicato il 16 Febbraio 2026
