Le riflessioni dei ragazzi dopo Crans Montana e le felpe olimpiche taroccate
Le notizie principali del 16 febbraio in meno di 10 minuti
In un liceo di Varese si è riflettuto sulla tragedia di capodanno che ha sconvolto un’intera generazione, quella in cui sono morti decine di ragazzi e ragazze nel bar Le Constellation. A Malpensa e a Como la Guardia di Finanza ha sequestrato di tutto, comprese alcune felpe di Milano Cortina e alcuni stampi. Vi raccontiamo anche il progetto di monitoraggio dell’aria realizzato attraverso l’uso dell’Intelligenza Articiale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Alberto Gelosia su Il tour per la legge sulla “Remigrazione” passa anche a Gallarate: interviene l’Anpi
Felice su In Svizzera si voterà per decidere se nel Paese debba esserci un tetto massimo di dieci milioni di abitanti
Felice su L'Italia come immenso bed&breakfast non ha un futuro
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.