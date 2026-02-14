“Mani che abbracciano” per la Giornata mondiale contro il Cancro Infantile con

È tutto pronto per la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, il 15 febbraio, che ogni anno Il Ponte del Sorriso celebra nelle pediatrie degli ospedali di Varese, Tradate, Busto Arsizio e Cittiglio e in Neuropsichiatria Infantile a Varese.

Per tutta la settimana i bambini e i ragazzi ricoverati in ospedale hanno lavorato, insieme alle educatrici e ai volontari, partecipando all’iniziativa “Attraverso le tue mani”, che prevedeva di creare alberi con le impronte e inviare un messaggio di speranza. Ogni bambino ha disegnato la propria mano con il proprio nome, che è stata poi appesa sugli alberi in reparto trasformandoli così da spogli a rigogliosi e colorati.

Il Ponte del Sorriso ha voluto lanciare il messaggio “Mani che abbracciano”, un abbraccio simbolico quale segno di vicinanza a tutti i bambini che stanno affrontando la malattia in ogni parte del mondo.

L’obiettivo di questa giornata, promossa da CCI – Childhood Cancer International, è di far progredire e trasformare le cure e di infondere speranza a tutti i bambini e adolescenti con diagnosi di cancro nel mondo, ovunque essi vivano.

Il cancro infantile, fortunatamente, è una malattia rarissima che colpisce mediamente160 soggetti su 1 milione di riferimento. A livello globale ogni anno il cancro viene diagnosticato a più di 400.000 bambini. Se, però, nei paesi sviluppati, come l’Italia, oltre l’80% dei bambini sconfigge la malattia, nei paesi poveri, invece, è l’inverso e l’80% dei bambini muore. L’intento della giornata. è quindi di sensibilizzare il mondo intero affinché tutti i bambini possano avere accesso alle migliori cure e avere la possibilità di guarire.

In Italia la Giornata Internazionale contro il Cancro Infantile è promossa da FIAGOP, Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncologia Pediatrica, alla quale il Ponte del Sorriso aderisce da molti anni.