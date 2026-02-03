Non vedono l’anziano nel palazzo da giorni e chiamano la polizia: uomo salvato a Castellanza
I soccorritori hanno prestato le prime cure sul posto la sera di domenica 1 febbraio e disposto il trasporto all’ospedale di Legnano, dove l'anziano è stato ricoverato e si trova attualmente in osservazione
Nella serata di domenica 1 febbraio, intorno alle ore 19.15, la Polizia Locale di Castellanza è intervenuta in un appartamento del centro cittadino per soccorrere un uomo di 86 anni trovato riverso a terra nella sua abitazione. L’intervento, attivato grazie alla segnalazione dei vicini, ha consentito di prestare soccorso all’anziano in una situazione potenzialmente critica.
La chiamata è giunta a festeggiamenti conclusi per la festa di San Giulio, patrono di Castellanza. Alcuni residenti dello stabile, preoccupati per l’assenza prolungata dell’uomo che abita al primo piano di una palazzina nel centro cittadino, avevano notato che una persiana dell’appartamento risultava aperta da almeno due giorni, contrariamente alle abitudini serali dell’anziano, e che questi non si vedeva da tempo.
Giunti sul posto, gli agenti della Polizia Locale hanno immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori della Croce Rossa di Busto Arsizio. I Vigili del Fuoco hanno forzato la porta d’ingresso dell’abitazione consentendo l’accesso ai locali, dove l’uomo è stato trovato ancora in vita, riverso a terra nel bagno.
I soccorritori hanno prestato le prime cure sul posto e disposto il trasporto all’ospedale di Legnano, dove l’anziano è stato ricoverato e si trova attualmente in osservazione. «L’episodio – sottolinea l’amministrazione comunale – evidenzia l’importanza della rete di prossimità e dell’attenzione dei cittadini verso le situazioni di potenziale fragilità, elementi che hanno reso possibile l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi».
