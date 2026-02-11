Occhiali usati rigenerati a Vanzaghello: il progetto solidale di Comune, Lions e Caritas

Un paio di occhiali dimenticato in un cassetto può diventare un aiuto concreto per chi non può permetterselo. Il Comune di Vanzaghello, il Lions Club Castellanza Malpensa e la Caritas di Vanzaghello rinnovano la collaborazione per la raccolta di occhiali usati da rigenerare e destinare a chi si trova in difficoltà. Il progetto solidale sugli occhiali usati punta a offrire un aiuto concreto alla popolazione del territorio. «L’iniziativa consente di recuperare occhiali non più utilizzati, che vengono sistemati e rimessi a nuovo per essere poi consegnati a persone meno fortunate che non possono permettersi l’acquisto di un nuovo paio – spiega il sindaco Arconte Gatti -. Un gesto semplice che si traduce in un sostegno concreto per chi ha più bisogno».

L’obiettivo è rafforzare la rete di solidarietà locale, offrendo un aiuto puntuale e vicino alle esigenze delle persone. «Quando le associazioni e l’amministrazione lavorano insieme – sottolinea il sindaco Gatti – si riescono a mettere in campo iniziative semplici ma di grande utilità sociale. Questo progetto rappresenta un segnale di attenzione verso le persone più fragili e conferma l’importanza di fare rete sul territorio. Un ringraziamento a Ottica “Mi.O”, presente a Vanzaghello alle gallerie Bennet di corso Italia, per la disponibilità e la collaborazione all’iniziativa».

