Occhiali usati rigenerati a Vanzaghello: il progetto solidale di Comune, Lions e Caritas
Al via l'iniziativa solidale a Vanzaghello per la raccolta e rigenerazione di occhiali usati destinati alle persone in difficoltà
Un paio di occhiali dimenticato in un cassetto può diventare un aiuto concreto per chi non può permetterselo. Il Comune di Vanzaghello, il Lions Club Castellanza Malpensa e la Caritas di Vanzaghello rinnovano la collaborazione per la raccolta di occhiali usati da rigenerare e destinare a chi si trova in difficoltà. Il progetto solidale sugli occhiali usati punta a offrire un aiuto concreto alla popolazione del territorio. «L’iniziativa consente di recuperare occhiali non più utilizzati, che vengono sistemati e rimessi a nuovo per essere poi consegnati a persone meno fortunate che non possono permettersi l’acquisto di un nuovo paio – spiega il sindaco Arconte Gatti -. Un gesto semplice che si traduce in un sostegno concreto per chi ha più bisogno».
L’obiettivo è rafforzare la rete di solidarietà locale, offrendo un aiuto puntuale e vicino alle esigenze delle persone. «Quando le associazioni e l’amministrazione lavorano insieme – sottolinea il sindaco Gatti – si riescono a mettere in campo iniziative semplici ma di grande utilità sociale. Questo progetto rappresenta un segnale di attenzione verso le persone più fragili e conferma l’importanza di fare rete sul territorio. Un ringraziamento a Ottica “Mi.O”, presente a Vanzaghello alle gallerie Bennet di corso Italia, per la disponibilità e la collaborazione all’iniziativa».
Clicca qui per maggiori info https://share.google/sjbu35jI7Yycjjvvz
Visualizza questo post su Instagram
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.