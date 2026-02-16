Olimpiadi 2026, Achille Lauro protagonista all’Arena di Verona per la cerimonia di chiusura

Sarà Achille Lauro uno dei grandi protagonisti della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il cantante, icona del pop contemporaneo nato proprio a Verona, salirà sul palco dell’Arena il prossimo 22 febbraio per il gran finale dei Giochi. L’annuncio aggiunge un tassello fondamentale allo spettacolo che trasformerà l’evento sportivo in una memoria collettiva, celebrando gli atleti e i valori olimpici attraverso un linguaggio artistico capace di parlare al mondo intero.

Il ritorno a casa di un’icona internazionale

La scelta di Achille Lauro per la chiusura dei Giochi non è casuale. L’artista romano, ma veronese di nascita, porterà la sua identità eclettica in una cornice senza tempo come quella dell’Arena. Noto per la sua capacità di spaziare tra musica, moda e performance art, Lauro è stato scelto come interprete ideale per un evento che punta a unire generazioni diverse. La sua partecipazione si inserisce perfettamente nel concept della cerimonia intitolata «Beauty», dedicata alla celebrazione della bellezza e dell’eredità culturale italiana.

Uno spettacolo tra emozione e visione

La cerimonia, realizzata in collaborazione con Filmmaster, segnerà il passaggio di testimone e il saluto ufficiale dell’Italia alla comunità olimpica internazionale. Dopo il successo della cerimonia di apertura e l’intensità delle competizioni sulla neve e sul ghiaccio, l’esibizione di Achille Lauro promette di essere un racconto carico di significato. Ogni sua apparizione è infatti costruita come una narrazione simbolica, elemento che ben si sposa con la solennità e la spettacolarità richieste dal protocollo olimpico.

La musica che unisce il mondo

L’artista, acclamato da pubblico e critica per la sua continua sperimentazione e libertà espressiva, ha calcato i palchi più prestigiosi in Italia e all’estero. La sua presenza a Verona rappresenta una trasversalità culturale necessaria per un evento di portata globale. La cerimonia di chiusura del 22 febbraio non sarà solo un addio alle gare, ma un momento di festa in cui l’immaginario artistico di Lauro contribuirà a definire l’immagine dell’Italia contemporanea agli occhi dei milioni di spettatori collegati da ogni continente.