Olimpiadi 2026, Fontana esulta a Bormio: “Una giornata storica per la Lombardia”
Il Presidente della Regione celebra il successo della discesa libera sulla pista Stelvio: “Organizzazione perfetta e atleti azzurri fantastici. Sono orgoglioso di questo territorio”
L’entusiasmo per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 esplode in Valtellina. Direttamente dal parterre della leggendaria pista Stelvio di Bormio, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato con estrema soddisfazione l’esito della discesa libera olimpica che ha visto le medaglie d’argento e di bronzo per Franzoni e Paris.
Il trionfo del territorio
Per il governatore, il successo della giornata non è solo sportivo, ma rappresenta una vittoria per l’intero sistema regionale:
Orgoglio lombardo: Fontana ha definito la giornata come un momento indimenticabile che entrerà di diritto nella storia della regione.
Atleti e Organizzazione: Il Presidente ha elogiato le prestazioni degli azzurri, definendoli “fantastici” e all’altezza delle aspettative, sottolineando al contempo la perfezione della macchina organizzativa.
Vetrina mondiale: “Mi sono emozionato nel vedere Bormio e la Valtellina offrire uno spettacolo fantastico”, ha dichiarato Fontana, ribadendo l’orgoglio di guidare la Lombardia in una kermesse di caratura internazionale.
La pista Stelvio si conferma così uno dei templi mondiali dello sci, capace di regalare emozioni e di proiettare l’immagine di una Lombardia pronta e vincente sul palcoscenico olimpico.
