Prime medaglie per l’Italia: Franzoni e Paris argento e bronzo in discesa
A Bormio doppio podio azzurro alle spalle dello svizzero Von Allmen, stratosferico: il giovane bresciano a 2 decimi dall'oro, prima medaglia ai Giochi per il veterano
L’Italia sapeva di giocarsi sabato mattina carte importanti per ottenere medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina: carte molto ben giocate perché Giovanni Franzoni e Dominik Paris hanno conquistato l’argento e il bronzo nella discesa libera maschile di Bormio. (foto Italia Team)
Sulla “Stelvio” l’oro è andato allo svizzero Franjo Von Allmen autore di una prova straordinaria: il suo tempo (1.51.61) ha resistito all’attacco degli azzurri: il giovane bresciano ha chiuso con 20 centesimi di ritardo mentre il veterano altoatesino si è piazzato a mezzo secondo dal vincitore, ottenendo così a 36 anni una medaglia olimpica che mancava al suo palmares.
Fuori dal podio l’altro svizzero Marco Odermatt, numero uno dello sci mondiale e quarto al traguardo davanti al connazionale Monnay. Discreta la prova degli altri due azzurri in gara, Casse e Schieder. Svizzera-Italia quindi nella libera maschile e vedremo se sarà questo il duello anche nel SuperG in programma mercoledì 11. Domenica invece tocca alle libera femminile con Sofia Goggia.
«Non ho fatto pulitissima la Carcentina (il tratto della Stelvio dopo metà gara ndr) e forse ho lasciato lì l’oro ma… che roba: non avrei mai immaginato una stagione così. Devo ringraziare tutti a partire dalle Fiamme Gialle» ha detto Franzoni ai microfoni Rai.
In parterre anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: «Una giornata indimenticabile che entrarà nella storia della nostra regione (sono i primi Giochi di sempre in Lombardia ndr). Atleti azzurri fantastici all’altezza delle aspettative e organizzazione perfetta. Mi sono emozionato nel vedere Bormio e la Valtellina offrire uno spettacolo fantastico».
