Per la Pro Patria amichevole a Bormio contro il Pisa

Iniziato il ritiro di Sondalo e con il mercato entrato nel vivo, la Pro Patria si prepara alle prima amichevoli del pre-season.

Se alle 18 di mercoledì 24 luglio, proprio a Sondalo, è prevista la prima uscita estiva dei tigrotti della stagione 2024/25 contro Grosio, l’attenzione dei tifosi è già rivolta al match di cartello contro la “cadetta” Pisa

La partita contro i toscani è prevista per sabato 27 luglio. Come comunicato dalla società, il test amichevole si svolgerà al Centro Sportivo Bormiese a Bormio, alle ore 17.30. Per assistere alla gara sarà necessario munirsi di biglietto, acquistabile al botteghino allestito all’ingresso del Centro Sportivo di Bormio. Questi i prezzi: tribuna Coperta 10€, gradinata scoperta 5€.