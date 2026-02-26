Organizzare eventi senza improvvisare: un corso formativo di Upel aperto a tutti
Due appuntamenti online il 5 e il 12 marzo per approfondire la pianificazione, la sicurezza e la comunicazione delle manifestazioni pubbliche. Ecco come partecipare
Dietro la riuscita di una manifestazione pubblica, che sia una piccola sagra di paese o una grande rassegna culturale, non c’è mai il caso, ma una macchina organizzativa complessa fatta di scadenze, norme di sicurezza e visione strategica.
Per fornire gli strumenti necessari a chi opera nel settore, l’Area Cultura di Upel ha organizzato un nuovo webinar dal titolo “Il ciclo di vita di un evento: organizzazione, adempimenti e risorse”, pensato proprio per aiutare chi volesse cimentarsi con l’organizzazione di una manifestazione, di qualsiasi tipo e a qualsiasi livello.
Il percorso si articola in due lezioni da due ore ciascuna che si terranno nelle mattinate di giovedì 5 e giovedì 12 marzo 2026, dalle ore 9:30 alle 11:30. A guidare i partecipanti sarà Monica Salvo, figura di riferimento del Comune di Varese in qualità di responsabile del settore culturale e turistico. La sua esperienza trasversale, maturata anche nei settori educativo e sociale, permetterà di analizzare ogni fase della creazione di un evento, ponendo l’accento non solo sugli aspetti amministrativi e logistici, ma anche sulla capacità di creare connessioni e relazioni efficaci tra gli attori coinvolti.
Durante la prima giornata di lavori, in programma per il 5 marzo, il focus sarà rivolto all’ideazione e alla costruzione del gruppo di lavoro. Si parlerà di quanto sia fondamentale definire il target di riferimento e di come la comunicazione possa decretare il successo o il fallimento di un’iniziativa. Non mancheranno i riferimenti alla gestione delle risorse e ai primi fondamentali cenni sulla sicurezza e sulle autorizzazioni necessarie. Il secondo incontro, fissato per il 12 marzo, scenderà invece nei dettagli della pianificazione operativa, approfondendo le competenze specifiche richieste per coordinare gli adempimenti amministrativi più complessi e la gestione dei budget.
Per quanto riguarda i costi, la partecipazione è completamente gratuita per tutti gli enti associati a Upel. Per gli enti non associati la quota è fissata a 50 euro a persona, mentre per i privati, le aziende e gli studi professionali l’importo è di 61 euro inclusa l’IVA. Al termine del percorso, i partecipanti che avranno seguito l’intero ciclo di lezioni potranno scaricare l’attestato di partecipazione e tutta la documentazione didattica direttamente dalla propria area riservata.
Tutte le informazioni
2 lezioni per un totale di 4 ore
5 Marzo 2026 – dalle ore 09:30 alle 11:30
12 Marzo 2026 – dalle ore 09:30 alle 11:30
MODALITÁ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Webinar. Per iscriversi, è necessario avere un account personale nell’area riservata di Upel (Per registrarsi qui). Effettuato l’accesso, si procede con l’iscrizione.
Dopo l’iscrizione, il link per partecipare è disponibile nell’area riservata (accedere – cliccare sul proprio nome e poi sulla voce “Corsi personali”).
PROGRAMMA
Lezione 1 – 5 marzo 2026
- Ideare un evento: il gruppo di lavoro
- Vietato improvvisare: gli adempimenti amministrativi
- Il target
- La cura degli aspetti logistici e organizzativi
- Autorizzazioni e sicurezza: cenni
- La comunicazione: quando la visibilità è tutto
- L’importanza delle relazioni
- Le risorse
- La riuscita dell’evento
Lezione 2 – 12 marzo 2026
- La pianificazione di un evento: le competenze e le connessioni necessarie
- Gli adempimenti amministrativi
- Le risorse
Test finale facoltativo
SUL SITO TUTTE LE INFORMAZIONI
