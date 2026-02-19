Progetto Anemone: due serate gratuite a Castellanza su gravidanza e post parto il 3 e il 17 marzo

Dopo gli appuntamenti di febbraio, prosegue al Working Class di via don Minzoni il calendario di incontri del “Progetto Anemone”, l’iniziativa dedicata alla salute perinatale e al benessere delle famiglie che si avvale del patrocinio del Comune di Castellanza. I prossimi due appuntamenti sono in programma lunedì 3 e lunedì 17 marzo, entrambi con inizio alle 19 con ingresso gratuito.

Il Progetto Anemone propone una serie di incontri condotti da psicologi, ostetriche e professionisti qualificati su temi che riguardano la gravidanza, il puerperio e le dinamiche familiari: dalla salute psicologica nel post parto al ruolo dei padri, dall’allattamento al sonno del neonato, fino alla fertilità e all’endometriosi. Tutti gli appuntamenti sono disponibili anche in versione podcast su Spotify.

La serata del 3 marzo avrà come ospite Eleonora Zuccarini, ostetrica ed esperta in allattamento con certificazione IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant, Consulente professionale in allattamento materno) che approfondirà il ruolo e l’importanza dell’ostetrica durante la gravidanza e nel periodo successivo al parto. Il 17 marzo sarà invece la volta di Erica Volpi, psicologa e psicoterapeuta, che affronterà il tema del baby blues e della depressione post parto: come riconoscerli, come distinguerli e come affrontarli con gli strumenti adeguati.

Per maggiori informazioni è possibile contattare le referenti di Progetto Anemone all’indirizzo mail ilprogettoanemone@gmail.com oppure sul profilo Instagram, IG.com/progetto_anemone.