Progetto Anemone: due serate gratuite a Castellanza su gravidanza e post parto il 3 e il 17 marzo
I prossimi due appuntamenti sono in programma lunedì 3 e lunedì 17 marzo, entrambi con inizio alle 19 con ingresso gratuito.
Dopo gli appuntamenti di febbraio, prosegue al Working Class di via don Minzoni il calendario di incontri del “Progetto Anemone”, l’iniziativa dedicata alla salute perinatale e al benessere delle famiglie che si avvale del patrocinio del Comune di Castellanza. I prossimi due appuntamenti sono in programma lunedì 3 e lunedì 17 marzo, entrambi con inizio alle 19 con ingresso gratuito.
Il Progetto Anemone propone una serie di incontri condotti da psicologi, ostetriche e professionisti qualificati su temi che riguardano la gravidanza, il puerperio e le dinamiche familiari: dalla salute psicologica nel post parto al ruolo dei padri, dall’allattamento al sonno del neonato, fino alla fertilità e all’endometriosi. Tutti gli appuntamenti sono disponibili anche in versione podcast su Spotify.
La serata del 3 marzo avrà come ospite Eleonora Zuccarini, ostetrica ed esperta in allattamento con certificazione IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant, Consulente professionale in allattamento materno) che approfondirà il ruolo e l’importanza dell’ostetrica durante la gravidanza e nel periodo successivo al parto. Il 17 marzo sarà invece la volta di Erica Volpi, psicologa e psicoterapeuta, che affronterà il tema del baby blues e della depressione post parto: come riconoscerli, come distinguerli e come affrontarli con gli strumenti adeguati.
Per maggiori informazioni è possibile contattare le referenti di Progetto Anemone all’indirizzo mail ilprogettoanemone@gmail.com oppure sul profilo Instagram, IG.com/progetto_anemone.
