Sabato 21 febbraio previste modifiche al servizio dei pullman per il carnevale a Varese

Sabato 21 febbraio 2026, nel pomeriggio, è prevista la sfilata dei carri del Carnevale Bosino nel centro di Varese: le modifiche della viabilità comportano ovviamente alcune variazioni anche al servizio degli autobus di Autolinee Varesine, sia per quanto riguarda le linee urbane sia per le linee extraurbane.

Come da ordinanza comunale, dalle ore 13.00 alle ore 19.00 il centro città non sarà dunque transitabile: risultano pertanto soppresse le fermate di corso Moro, via Vittorio Veneto, via Morosini, via Veratti e via Sacco (quest’ultima per una fascia oraria più estesa, sin dalle ore 12.30).

In tali orari, le linee urbane si attesteranno appena ai margini del centro: piazza Beccaria (Inail) per le corse verso Biumo Superiore, Sangallo, Sacro Monte (stazione funicolare), Montello Scuola Europea, Bregazzana e Velate; fermata di via Sanvito Silvestro (angolo D’Acquisto) per le corse verso Masnago-Avigno/Palasport; fermate di viale XXV Aprile per le corse verso Schiranna/Calcinate del Pesce, Casbeno Corridoni e Calcinate degli Orrigoni; fermata della stazione FS (piazzale Trieste) per le corse verso San Fermo, Olona, Bizzozero viale Borri, Bizzozero Nabresina, ospedale di Circolo, Capolago e Belforte/Cascina Mentasti.

Per le linee extraurbane V110/V111 (Luino/Ponte Tresa), V113 (Brinzio/Cuveglio) e V123 (Varano Borghi/Sesto Calende), è necessario recarsi al capolinea di piazzale Kennedy, in quanto da lì gli autobus seguiranno percorsi alternativi per uscire dalla città; la linea V120 verso Angera/Sesto Calende e la linea V121 verso Osmate/Ispra JRC non raggiungeranno invece il capolinea, ma per usufruirne è necessario recarsi rispettivamente all’inizio di via Sanvito Silvestro e di viale XXV Aprile.

Coerentemente con la chiusura delle scuole, nei giorni di venerdì 20 febbraio e sabato 21 febbraio sarà attuato l’orario di tipo Non Scolastico sull’intera rete aziendale.