Gli Eccentrici Dadarò portano a Cardano “Incomica, il (non)sense della vita”

Allo spazio Sbocc in via Vittorio Veneto la rassegna di Circo Teatro propone uno spettacolo di "gags esilaranti e lazzi sorprendenti"

incomica eccentrici dadarò

Venerdì 20 febbraio gli Eccentrici Dadarò portano a Cardano il loro incredibile spettacolo “Incomica, il (non)sense della vita”. Ospiti della rassegna Circo Teatro dello SbocciArte di Cardano al Campo.

“Tra gags esilaranti e lazzi sorprendenti i tre personaggi accompagneranno il pubblico nel viaggio della Vita, fatto di cadute e fallimenti, successi e trionfi. Sempre insieme, alle volte amici, altre rivali, in un equilibrio instabile per raggiungere l’ambita meta: la felicità”

L’arte del trasformismo utilizzata come macchina del tempo li farà peregrinare tra passato e futuro facendoci amare le loro avventure e sventure, come solo i Clown sanno fare.

Gli spettacoli di Sbocc – nel complesso della Casa del Popolo di via Vittorio Veneto 1 – sono gratuiti, a offerta liberissima. Si può prenotare a questo link.
Gli organizzatori segnalano la possibilità di cenare all’adiacente Circolo Quarto Stato, nello stesso cortile.

febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 19 Febbraio 2026
