Traffico di cocaina nel Luganese: nuovo arresto nell’ambito di un’importante inchiesta
Si tratta di un 48enne spagnolo residente nella zona. L'indagine, coordinata dalla Procura di Lugano, ha già portato in carcere quattro persone
Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel Canton Ticino. Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale hanno comunicato l’arresto di un 48enne cittadino spagnolo, domiciliato nel Luganese, avvenuto lo scorso 29 gennaio nell’ambito di un’operazione mirata.
L’uomo è sospettato di essere attivamente coinvolto in un importante traffico di cocaina. L’inchiesta è stata condotta in stretta collaborazione con i servizi antidroga della Polizia Città di Lugano.
Le accuse
Le ipotesi di reato formulate nei confronti del 48enne sono pesanti: infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti; contravvenzione alla medesima Legge federale.
L’indagine, coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo, sta portando alla luce una rete ramificata sul territorio: con l’ultimo fermo sale infatti a quattro il numero delle persone arrestate dall’inizio dell’inchiesta. Gli inquirenti sono ora al lavoro per ricostruire i canali di approvvigionamento della droga e l’eventuale coinvolgimento di altri complici.
