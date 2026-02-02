Traffico di cocaina nel Luganese: nuovo arresto nell’ambito di un’importante inchiesta

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel Canton Ticino. Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale hanno comunicato l’arresto di un 48enne cittadino spagnolo, domiciliato nel Luganese, avvenuto lo scorso 29 gennaio nell’ambito di un’operazione mirata.

L’uomo è sospettato di essere attivamente coinvolto in un importante traffico di cocaina. L’inchiesta è stata condotta in stretta collaborazione con i servizi antidroga della Polizia Città di Lugano.

Le accuse

Le ipotesi di reato formulate nei confronti del 48enne sono pesanti: infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti; contravvenzione alla medesima Legge federale.

L’indagine, coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo, sta portando alla luce una rete ramificata sul territorio: con l’ultimo fermo sale infatti a quattro il numero delle persone arrestate dall’inizio dell’inchiesta. Gli inquirenti sono ora al lavoro per ricostruire i canali di approvvigionamento della droga e l’eventuale coinvolgimento di altri complici.