Troppo pericolosa per le due ruote, a Rescaldina via Marco Polo è da rifare. Il Comune “blocca” moto e motorini

Troppo «pericoloso» passare da via Marco Polo per moto e motorini. Il Comune di Rescaldina ha “bloccato” con un divieto di transito permanente il traffico a due ruote in via Polo, comprese la corsia di immissione sulla Saronnese e le rampe di accesso al viale da via Pisacane e da via Fratelli d’Italia.

«È stato accertato dagli Uffici Polizia Locale e Lavori Pubblici che il manto stradale di tutta via Marco Polo versa in gravi condizioni manutentive – si legge nell’ordinanza che istituisce il divieto -. Innumerevoli volte l’Ufficio Lavori Pubblici è intervenuto per la manutenzione sia attraverso la chiusura delle singole buche sia con interventi più ampi al fine di rendere sicuro il transito dei veicoli. Attualmente le risorse di bilancio non permettono di effettuare opere di manutenzione straordinaria, tenendo conto anche del fatto che il rifacimento completo della strade è inserito tra le opere che l’operatore autorizzato all’ampliamento del centro commerciale deve garantire».

Da lì la decisione di istituire il divieto di transito per motocicli e ciclomotori, finita nel mirino dell’opposizione, con il capogruppo di Cambia Rescaldina Luca Perotta che ha definito l’ordinanza «un atto che solleva questioni serie sullo stato della manutenzione stradale e sulle scelte adottate dall’amministrazione». «Il Comune riconosce ufficialmente che via Marco Polo presenta condizioni tali da essere pericolosa – sottolinea Perotta -. Questo riconoscimento impone una responsabilità chiara. Intervenire per ripristinare la sicurezza. Invece si è scelto di vietare il transito a motocicli e ciclomotori, lasciando invariato lo stato della strada. Questo significa limitare l’utilizzo di un’infrastruttura pubblica senza affrontare il problema alla radice. La sicurezza non si garantisce con un divieto. Si garantisce con la manutenzione».

«Via Marco Polo rappresenta un asse importante per la viabilità locale, utilizzato quotidianamente da lavoratori e cittadini – aggiunge Perotta -. Le condizioni critiche non sono un fatto improvviso. Sono il risultato di una manutenzione insufficiente nel tempo. A questo si aggiungono le numerose segnalazioni dei cittadini relative all’illuminazione pubblica nelle aree limitrofe, in particolare oltre la Saronnese, dove la presenza di lampioni spenti riduce la visibilità e aumenta i rischi nelle ore serali e notturne. La sicurezza urbana deve essere affrontata in modo complessivo, attraverso interventi concreti e programmati. Questa ordinanza rappresenta una presa d’atto formale di un problema reale. Ora serve una risposta altrettanto concreta. I cittadini hanno diritto a strade sicure e pienamente fruibili. Chiediamo all’amministrazione di indicare tempi certi per gli interventi di ripristino e di garantire condizioni adeguate su tutta la rete stradale comunale».

Foto da Google Earth