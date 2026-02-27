Varese News

Un cranio d’orso a Malpensa e l’82enne che sfonda due negozi con l’auto a Busto

Le principali news di venerdì da ascoltare in meno di 10 minuti

podcast notizie varesenews


Tra le notizie principali di venerdì 27 febbraio segnaliamo la spedizione intercettata a Malpensa di un cranio d’orso proveniente dalla Bosnia, la festa che celebra i Vigili del Fuoco e i suoi 10 mila interventi in un anno, un tram che deraglia a Milano, un 82enne che finisce con la sua auto in due negozi a Busto Arsizio e molto altro.

Pubblicato il 27 Febbraio 2026
