Varese
Una speciale sfilata di carnevale da Masnago ad Avigno
Il carro preparato dai volontari della comunità MAMI sfilerà partendo domenica 15 febbraio alle ore 14:30 da un oratorio all’altro
Sfilata di carnevale organizzata dalla comunità pastorale MAMI di Varese
Il carro preparato dai volontari della comunità MAMI sfilerà partendo domenica 15 febbraio alle ore 14:30 dall’oratorio di Masnago, in via Petracchi per arrivare all’oratorio di Avigno dove ci sarà una merenda offerta a tutti a base di chiacchiere e bevande calde preparate dai volontari di #Avignofest.
Tutti i bambini, di qualsiasi parrocchia, sono invitati a seguire il carro di carnevale il cui tema sarà: “gli sport invernali”
Arrivati all’oratorio di Avigno, il gruppo ado della comunità organizzerà una sfilata delle maschere con la successiva premiazione delle più belle.