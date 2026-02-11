Varese News

Tempo Libero

Varese

Una speciale sfilata di carnevale da Masnago ad Avigno

Il carro preparato dai volontari della comunità MAMI sfilerà partendo domenica 15 febbraio alle ore 14:30 da un oratorio all’altro

Sfilata di carnevale
Sagre, Fiere e Feste

15 Febbraio 2026

Sfilata di carnevale organizzata dalla comunità pastorale MAMI di Varese

Il carro preparato dai volontari della comunità MAMI sfilerà partendo domenica 15 febbraio alle ore 14:30 dall’oratorio di Masnago, in via Petracchi per arrivare all’oratorio di Avigno dove ci sarà una merenda offerta a tutti a base di chiacchiere e bevande calde preparate dai volontari di #Avignofest.

Tutti i bambini, di qualsiasi parrocchia, sono invitati a seguire il carro di carnevale il cui tema sarà: “gli sport invernali”
Arrivati all’oratorio di Avigno, il gruppo ado della comunità organizzerà una sfilata delle maschere con la successiva premiazione delle più belle.

Maggiori Informazioni

11 Febbraio 2026

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.