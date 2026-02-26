Urbanistica partecipata a Induno Olona: incontro aperto con i tecnici dello Studio Oasi Architects
Venerdì 27 febbraio un'occasione di confronto informale tra tecnici, residenti e rappresentanti politici per definire insieme le strategie di rilancio urbanistico del cuore di Induno Olona
Il futuro del cuore pulsante di Induno Olona si scrive a porte aperte. Domani, venerdì 27 febbraio, lo Studio Oasi Architects — incaricato della progettazione per il rilancio del centro storico — sposterà il proprio “quartiere generale” nella saletta adiacente alla Sala Bergamaschi (ex sede Caimano) per una giornata di lavoro condiviso con la cittadinanza.
Un ufficio a porte aperte
L’iniziativa punta tutto sulla trasparenza e sulla partecipazione: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, i progettisti saranno a disposizione di chiunque voglia conoscere da vicino l’evoluzione dei piani urbanistici. Non si tratta di una conferenza formale, ma di un’occasione per vedere i disegni in corso d’opera, porre domande e offrire suggerimenti pratici su come migliorare la vivibilità e l’estetica del centro.
Confronto con cittadini e politica
L’invito dell’Amministrazione e dei professionisti è esteso non solo ai residenti, ma anche ai componenti delle commissioni consiliari e ai rappresentanti delle minoranze politiche. L’obiettivo dichiarato è quello di innescare un confronto diretto e costruttivo che raccolga diverse sensibilità, trasformando la pianificazione tecnica in un processo comunitario che rispecchi le reali esigenze del territorio.
Coordinate per partecipare
L’appuntamento è in via Porro, con ingresso dal cancello che conduce alla saletta di fianco alla Sala Bergamaschi. «Sarà un’occasione informale – spiegano i promotori – per scambiarsi idee o proposte per il futuro del nostro centro». Un invito al dialogo che mette al centro la qualità del vivere cittadino attraverso un rapporto diretto tra architetti e fruitori dello spazio pubblico.
