Varese si prepara al Carnevale: una settimana di festa tra tradizione e creatività
Consegna delle chiavi il 14 febbraio, san Valentino, e corteo di carri e Gruppi sabato 21. Gli altri eventi nei dintorni
Il Carnevale si avvicina e Varese si prepara a vivere una settimana di festa che unisce tradizione e allegria. Quest’anno la coincidenza è particolare: sabato 14 febbraio, giorno di San Valentino, segna l’inizio ufficiale dei festeggiamenti: sia per gli innamorati che per chi segue il Carnevale Bosino.
Nel pomeriggio del 14 partirà dalla stazione il corteo che raggiungerà Palazzo Estense, dove il sindaco consegnerà simbolicamente le chiavi della città al Re Bosino, sovrano del Carnevale varesino. Un momento che tradizionalmente inaugura la settimana di divertimento destinata a culminare sabato 21 febbraio con la tradizionale sfilata di carri e gruppi mascherati per le vie del centro, coronata dall’atteso discorso in dialetto del Re Bosino.
In tutta la città fervono già i preparativi. Tra i gruppi che si stanno organizzando c’è anche l’Associazione La casa del Giocattolo Solidale, che quest’anno ha scelto di celebrare i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi portando in corteo il magico mondo di Pinocchio. L’associazione invita famiglie e amici a unirsi al gruppo mascherandosi da personaggi della celebre favola: dal burattino di legno alla Fata Turchina, da Geppetto a Mangiafuoco, fino al Grillo Parlante. Chi vuole partecipare può contattare l’associazione tramite messenger o al numero 3487538737. I particolari degli eventi organizzati dalla famiglia Bosina, verranno presentati più aventi, con la consueta conferenza stampa di presentazione.
Ma il Carnevale non coinvolge solo Varese. In tutta la provincia i paesi si preparano a festeggiare: tra le prime info che abbiamo potuto cogliere, a Besano il corteo animerà le strade sabato 14, così come a Induno Olona e Marchirolo, entrambi con partenza alle 14. Daverio ha scelto invece la domenica 15 per la sua sfilata, mentre Arcisate propone un’alternativa mattutina con il corteo fissato per sabato 21 alle 11. A Besozzo invece si anticipa: la sfilata sarà l’8 febbraio.
L’elenco delle iniziative non è certamente esaustivo e molte altre sono le pro loco e le parrocchie che si stanno organizzando: maggiori informazioni attraverso il tag “Carnevale 2026“.
