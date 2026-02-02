Violenza sulle donne, la Lombardia approva l’esenzione dal ticket sanitario
Accesso gratuito a visite, esami e farmaci per le donne seguite dai Centri Antiviolenza. Stanziati 1,35 milioni di euro per il triennio 2026-2028: «Un segnale concreto di civiltà»
Un sostegno economico diretto per rimuovere gli ostacoli nel percorso di uscita dalla violenza. Regione Lombardia ha approvato una delibera che introduce l’esenzione regionale dal ticket sanitario per le donne residenti nel territorio e prese in carico dai Centri Antiviolenza (CAV).
Il provvedimento, nato da una proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso di concerto con i colleghi Elena Lucchini (Famiglia e Pari opportunità) e Romano La Russa (Sicurezza), punta a garantire cure tempestive senza barriere economiche.
Cosa prevede la misura
L’esenzione garantisce la gratuità per tutte le prestazioni strettamente correlate alla violenza subita: visite mediche e specialistiche; Esami diagnostici; Supporto psicologico; Prestazioni farmaceutiche.
La misura ha una durata di tre anni dalla data di rilascio ed è finanziata con uno stanziamento complessivo di 1,35 milioni di euro per il triennio 2026-2028.
Come richiedere l’esenzione
Per ottenere il beneficio, le donne interessate dovranno presentare presso la propria ASST di competenza l’attestazione di presa in carico rilasciata da un Centro Antiviolenza. L’obiettivo è quello di rafforzare l’integrazione tra le strutture sanitarie e la rete dei servizi antiviolenza regionali.
«È un intervento che mette al centro la persona e la sua dignità», ha dichiarato l’assessore Bertolaso. Un concetto ribadito dall’assessore Lucchini, che ha definito la delibera una «scelta di civiltà», e da Romano La Russa, che ha sottolineato come la sicurezza passi anche attraverso una rete di protezione a 360 gradi che includa il sostegno sanitario.
