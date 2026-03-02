“2 CITIES 4 RUN”, l’8 marzo la corsa che unisce Busto Arsizio e Legnano. Sognando la mezza maratona

«Quando territori diversi si uniscono nascono grandi cose». Le parole del dg della UYBA, Mattia Moro, spiegano bene lo spirito che muove la gara podistica 2 CITIES 4 RUN, edizione zero di una corsa che attraversa due città, un parco (l’Altomilanese), con quattro percorsi, in un evento capace di unire sport, territorio e solidarietà. L’appuntamento è per domenica 8 marzo con partenza alle ore 9.45 dall’E-work Arena, cuore pulsante e punto di partenza e arrivo della gara, che simbolicamente e concretamente collegherà Busto Arsizio e Legnano.

La 2 CITIES 4 RUN è la prima grande novità di Running People 2026, il circuito di gare podistiche che unisce nel nome dello sport due province e sei città (Busto, Legnano, Castellanza, Rescaldina, Gallarate, Varese) e che nell’edizione 2025 ha saputo coinvolgere oltre 5 mila runners.

La 2 CITIES 4 RUN è un’iniziativa che supera i confini geografici, ma anche il campanilismo a volte esasperato in altre discipline che vedono coinvolte le realtà sportive di Busto e Legnano. Sport Più, grazie anche alla collaborazione di Bumbasina Run e dei Runners Legnano, oltre che delle amministrazioni coinvolte, ha messo in campo una rete capace di legare simbolicamente due territori storicamente avversari (nello sport) e le province di Varese e Milano, nel segno dello sport e della partecipazione.

Obiettivo futuro: la mezza maratona

«L’8 marzo è una data ideale – ha spiegato il presidente di Sport Più Stefano Colombo –. È il momento perfetto per i runner che stanno preparando le grandi competizioni, come la Maratona di Roma del 22 marzo o quella di Milano in aprile. Vogliamo che questa corsa diventi un appuntamento fisso di inizio stagione. Ora l’idea alla quale stiamo lavorando è arrivare un domani a unire le due città con una vera e propria mezza maratona».

«Con Legnano condividiamo lo stesso tessuto sociale e territoriale – ha dichiarato il vicesindaco di Busto Luca Folegani –. Questa è l’occasione per creare un evento sportivo unico che faccia da collante tra queste due città, andando oltre il campanilismo e la storica rivalità sportiva e calcistica».

Folegani ha poi evidenziato come la manifestazione sia pensata per coinvolgere chiunque: «È un evento che abbraccia il mondo dello sport a trecentosessanta gradi, dall’agonista fino alle famiglie. Diminuisce gli ostacoli, abbatte le barriere e si pone come un grande centro di aggregazione per l’inizio della stagione podistica cittadina».

Parole di soddisfazione sono state espresse anche dall’assessore allo Sport del Comune di Legnano Guido Bragato: «Da anni collaboriamo con Sport Più e con il circuito Running People che nel tempo è cresciuto sia in termini di appuntamenti sia di successo, capacità organizzativa e coinvolgimento».

Tra i partner dell’intero circuito Running People c’è la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Nella conferenza stampa di presentazione della prima tappa del circuito erano presenti anche i direttori delle filiali di Busto Arsizio e Busto Garolfo. A intervenire è stato il vicedirettore generale di Bcc Annibale Bernasconi:

«Lo sport rappresenta una straordinaria leva di crescita per il territorio, non soltanto dal punto di vista sociale ed educativo, ma anche economico. Quando una comunità investe nello sport, investe nella salute dei cittadini e nella capacità di creare relazioni positive tra le persone.

Corse come quelle organizzate da Sport Più generano movimento, partecipazione e opportunità anche per il tessuto economico locale: dal commercio alla ristorazione, dai servizi alle strutture sportive.Per noi, come banca di credito cooperativo – unico istituto di credito locale rimasto sul territorio – sostenere lo sport significa contribuire a costruire un territorio più sano, dinamico e attrattivo. Quando lo sport cresce, cresce tutto il territorio».

L’evento gode del patrocinio dei Comuni coinvolti e del Parco Alto Milanese, cornice naturale di parte del percorso, a conferma del valore ambientale e territoriale della manifestazione.

Quattro percorsi per tutti

2 CITIES 4 RUN propone un format inclusivo e dinamico, con quattro diverse modalità di partecipazione:

Fast 10K FIDAL – gara competitiva omologata

Fast 10K non competitiva – aperta agli amatori

Family Run – in collaborazione con UYBA Volley Busto Arsizio , la “Corsa delle Farfalle”, con attività ludiche di pallavolo lungo il percorso e la presenza delle atlete sia in conferenza stampa sia il giorno della gara

Urban Trail – percorso suggestivo e tecnico tra scale, gradini, salite, discese, cemento e tratti boschivi, con un passaggio spettacolare all’interno dell’E-work Arena

Il bouquet di gare è stato pensato per atleti competitivi, runner amatoriali, famiglie e appassionati di trail urbano, in un contesto che valorizza sia l’ambiente cittadino sia quello naturale. In questo panorama arriva anche la seconda novità: la prima Urban Trail.

Lo sport che fa bene e fa del bene

Al fianco della Fondazione Bianca Garavaglia

Partner charity ufficiale dell’evento sarà la Fondazione Bianca Garavaglia, realtà impegnata nel sostegno alla ricerca e alla cura dei tumori pediatrici.

La Fondazione sarà presente con uno stand all’interno del villaggio gara e con un gruppo di runner che correranno per sostenere i suoi progetti. A rappresentare l’associazione erano presenti Claudia Garavaglia e Stefania Maino, che hanno espresso soddisfazione per il coinvolgimento nel progetto Running People.

All’incontro con la stampa erano presenti anche alcuni dei partner della tappa bustocca del circuito:

Laura Di Dio , direttore generale Humanitas

Emanuele Ghisellini , Acof

Amedeo Fontana , Co-Bit

Mattia Moro , direttore UYBA

Mimmo Ditto, SoEvis

Evento di apertura del circuito Running People 2026

2 CITIES 4 RUN inaugura ufficialmente Running People 2026, patrocinato per la prima volta anche dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Varese. Il circuito si candida a diventare un appuntamento di riferimento per il panorama podistico del Varesotto, dell’Alto Milanese e delle vicine province piemontesi.

Iscrizioni aperte

Le iscrizioni sono già 500 e ancora aperte online sul sito sportpiu.org e sarà possibile iscriversi anche direttamente al villaggio pre-gara allestito presso l’E-work Arena, fino ad esaurimento dei posti disponibili.