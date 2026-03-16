Acinque, utile da 21 milioni nel 2025 e nuovi investimenti su energia e infrastrutture

Il Gruppo Acinque, attiva anche in provincia di Varese, chiude il 2025 con risultati economici sostanzialmente in linea con l’anno precedente nonostante un contesto internazionale segnato da incertezze geopolitiche e volatilità dei mercati energetici. Il Consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio consolidato e la rendicontazione di sostenibilità, confermando la strategia di sviluppo basata su investimenti nei territori e nella transizione energetica.

Il gruppo registra ricavi consolidati per 590,6 milioni di euro, con un utile netto di circa 21 milioni di euro, praticamente stabile rispetto al 2024. Il margine operativo lordo (EBITDA) si attesta a 97,7 milioni di euro, mentre gli investimenti realizzati nell’anno sono stati 69,8 milioni di euro.

Investimenti su reti, energia e ambiente

La parte più consistente degli investimenti ha riguardato la business unit Reti e Infrastrutture, con 48,1 milioni di euro destinati soprattutto al potenziamento delle reti idriche, gas ed elettriche e allo sviluppo del teleriscaldamento.

Altri 8,9 milioni di euro sono stati investiti nelle attività di vendita e soluzioni energetiche, tra acquisizione di nuovi clienti, efficientamento energetico, mobilità elettrica e sviluppo di infrastrutture multifuel. La business unit Ambiente ha invece assorbito 6,7 milioni di euro, destinati in gran parte al termovalorizzatore e alla produzione di energia green.

Nel corso del 2025 il gruppo ha inoltre consolidato il contributo della società Integra Impianti, attiva nell’efficienza energetica e negli impianti fotovoltaici, acquisita interamente a luglio tramite la controllata Acinque Innovazione.

«Risultati che confermano la solidità del gruppo»

«Nonostante un contesto internazionale particolarmente complesso, il Gruppo Acinque chiude l’esercizio 2025 con un utile netto allineato al 2024, anno contraddistinto da risultati di assoluto livello – ha commentato Stefano Cetti, amministratore delegato di Acinque – . Il risultato è frutto della capacità di iniziativa del Gruppo e del suo impegno verso una crescita sostenibile e responsabile nei confronti dei territori in cui opera».

Il patrimonio netto del gruppo sale a 523,9 milioni di euro, mentre l’indebitamento finanziario netto scende a 170,3 milioni, confermando una struttura finanziaria solida.

Sostenibilità e piano industriale decennale

Per il secondo anno il gruppo ha pubblicato anche la rendicontazione di sostenibilità secondo la direttiva europea CSRD, con indicatori su ambiente, lavoro, governance e impatto sulle comunità locali.

Tra i risultati evidenziati: oltre l’88% dell’energia elettrica fornita al mercato domestico proviene da fonti rinnovabili e il 40% dei manager è donna. Nel piano di sostenibilità sono monitorati 42 indicatori (KPI) legati a decarbonizzazione, innovazione energetica, sicurezza sul lavoro e sviluppo dei territori.

Dividendo confermato

Il consiglio di amministrazione proporrà all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,085 euro per azione, lo stesso dello scorso anno. L’assemblea dei soci è convocata per il 27 aprile a Monza.