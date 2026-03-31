Addio al dottor Herbert Reiner, il medico che sapeva ascoltare
I funerali si terranno mercoledì 1° aprile alle 15.00 nella chiesa parrocchiale di Binago, preceduti dalla recita del Santo Rosario alle 14.30. La tumulazione avverrà nel cimitero locale
Tradate ha perso in queste ore un professionista stimato e un uomo di grande umanità: il dottor Herbert Reiner, gastroenterologo e specialista in medicina funzionale con studio a Tradate, si è spento dopo una malattia che l’ha consumato rapidamente, lasciando un vuoto profondo tra i tanti pazienti e colleghi che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.
La medicina funzionale — approccio che va oltre il sintomo per cercare le cause profonde del malessere, guardando alla persona nella sua interezza — trovava nel dottor Reiner un interprete autentico, uno dei primi in Italia a seguirne il metodo. Non si limitava a prescrivere: ascoltava, approfondiva, si prendeva cura. Quella disponibilità e quella capacità di ascolto, rare e preziose, erano per molti molto più di una qualità professionale: erano un conforto.
Il suo impegno era radicato nel territorio. Il ringraziamento espresso dalla famiglia al reparto di Medicina dell’ospedale di Tradate e al reparto di Ematologia dell’ospedale di Circolo di Varese testimonia i legami umani e professionali che hanno accompagnato anche i suoi ultimi giorni.
Lo piangono la moglie Antonella e la figlia Miriam, a cui va il cordoglio di tutta la comunità.
I funerali si terranno mercoledì 1° aprile alle 15.00 nella chiesa parrocchiale di Binago, preceduti dalla recita del Santo Rosario alle 14.30. La tumulazione avverrà nel cimitero locale. La salma è attualmente composta presso la sala del commiato delle Onoranze Funebri Lucchetta a Malnate.
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