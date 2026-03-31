Addio al dottor Herbert Reiner, il medico che sapeva ascoltare

Tradate ha perso in queste ore un professionista stimato e un uomo di grande umanità: il dottor Herbert Reiner, gastroenterologo e specialista in medicina funzionale con studio a Tradate, si è spento dopo una malattia che l’ha consumato rapidamente, lasciando un vuoto profondo tra i tanti pazienti e colleghi che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

La medicina funzionale — approccio che va oltre il sintomo per cercare le cause profonde del malessere, guardando alla persona nella sua interezza — trovava nel dottor Reiner un interprete autentico, uno dei primi in Italia a seguirne il metodo. Non si limitava a prescrivere: ascoltava, approfondiva, si prendeva cura. Quella disponibilità e quella capacità di ascolto, rare e preziose, erano per molti molto più di una qualità professionale: erano un conforto.

Il suo impegno era radicato nel territorio. Il ringraziamento espresso dalla famiglia al reparto di Medicina dell’ospedale di Tradate e al reparto di Ematologia dell’ospedale di Circolo di Varese testimonia i legami umani e professionali che hanno accompagnato anche i suoi ultimi giorni.

Lo piangono la moglie Antonella e la figlia Miriam, a cui va il cordoglio di tutta la comunità.

I funerali si terranno mercoledì 1° aprile alle 15.00 nella chiesa parrocchiale di Binago, preceduti dalla recita del Santo Rosario alle 14.30. La tumulazione avverrà nel cimitero locale. La salma è attualmente composta presso la sala del commiato delle Onoranze Funebri Lucchetta a Malnate.

PER LASCIARE UN RICORDO