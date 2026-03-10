Varese News

Italia/Mondo

Autobus prende fuoco in Svizzera: almeno sei i morti

Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze ai media svizzeri un uomo avrebbe appiccato il fuoco dopo essersi cosparso di benzina a Kerzers, in Canton Friburgo

Incendio Kerzers

Il bilancio di un incendio scoppiato a bordo di un pullman di linea a Kerzers (nel Canton Friburgo, a circa venti chilometri da Berna) è di sei morti e cinque feriti, tre dei quali in condizioni critiche. L’allarme è scattato intorno alle 18:30.

Secondo le prime testimonianze raccolte dal quotidiano Blick, un uomo si sarebbe dato fuoco all’interno del mezzo dopo essersi versato addosso del liquido infiammabile.

La polizia, durante una conferenza stampa, ha confermato di avere «informazioni secondo cui una persona è responsabile dell’incendio», sottolineando che la dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Marzo 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.