Autobus prende fuoco in Svizzera: almeno sei i morti
Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze ai media svizzeri un uomo avrebbe appiccato il fuoco dopo essersi cosparso di benzina a Kerzers, in Canton Friburgo
Il bilancio di un incendio scoppiato a bordo di un pullman di linea a Kerzers (nel Canton Friburgo, a circa venti chilometri da Berna) è di sei morti e cinque feriti, tre dei quali in condizioni critiche. L’allarme è scattato intorno alle 18:30.
Secondo le prime testimonianze raccolte dal quotidiano Blick, un uomo si sarebbe dato fuoco all’interno del mezzo dopo essersi versato addosso del liquido infiammabile.
La polizia, durante una conferenza stampa, ha confermato di avere «informazioni secondo cui una persona è responsabile dell’incendio», sottolineando che la dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione.
