Cammini e turismo lento protagonisti a “Fa’ la cosa giusta!”

Dai grandi itinerari europei ai percorsi che attraversano i territori italiani: il turismo lento torna protagonista a “Fa’ la cosa giusta!”, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili in programma dal 13 al 15 marzo a Fiera Milano Rho.

All’interno della Fiera dei Grandi Cammini, uno degli spazi più frequentati della manifestazione, si incontrano viaggiatori, associazioni e territori che promuovono un modo diverso di viaggiare, a piedi o in bicicletta, capace di valorizzare paesaggi e comunità locali. Tra i percorsi presenti anche quest’anno torna protagonista la Via Francisca del Lucomagno, cammino che collega la Svizzera a Pavia attraversando il Varesotto, mentre tra le novità spicca la presenza dell’Oasi Zegna, che presenta il Cammino di Ermenegildo, un percorso ad anello di tre giorni tra le Alpi biellesi pensato per unire escursionismo, natura e storia del territorio.

Grande attenzione al Cammino di Santiago a cui è dedicato uno spazio ad hoc e tanti incontri. Nei tre giorni di fiera esperti, viaggiatori ed editor della collana Percorsi di Terre di mezzo Editore sono a disposizione per dare informazioni, consigli pratici ma anche curiosità sul il cammino più famoso al mondo.

Il Cammino di Santiago è un universo di rotte, storie e paesaggi che attraversano l’Europa. Ma quale scegliere tra il Cammino Francese o quello Portoghese sull’oceano? Tra il Primitivo o la Via de la Plata? Sara Zanni e Diego Passoni, speaker di Radio Deejay, presentano “Cammini di Santiago – L’atlante completo” (Terre di mezzo Editore), la guida definitiva per orientarsi tra i tanti percorsi che portano alla cattedrale più famosa del mondo.

Pietro Scidurlo, scrittore e presidente di Free Wheels, parla del potere terapeutico del viaggio e in particolarità di accessibilità e cammini insieme all’associazione CamminAutismo, che da anni organizza e accompagna persone con autismo lungo il Cammino di Santiago per vivere un’esperienza di crescita. Gli appassionati di Santiago non possono perdersi il workshop di Claudio Pupi, fotografo che ha percorso oltre 11.000 km sul Cammino, con cui esplorare il lato spirituale ma anche quello organizzativo, da cosa portare nello zaino a quali scarpe scegliere.

Cosa spinge una persona a lasciare tutto per camminare 36.146 chilometri? Nicolò Guarrera, meglio conosciuto sui social come Pieroad, racconta in fiera la sua esperienza di cammino intorno al mondo. Dall’Italia al Sudamerica, dal deserto australiano al Medio Oriente, quello di Guarrera è un viaggio nato dal desiderio di coltivare la lentezza e esplorare il concetto di confine, sia geografico che umano.

Il Club Alpino Italiano partecipa a Fa’ la cosa giusta! per raccontare una montagna che non è solo sfida e vetta, ma spazio di crescita, inclusione e sostenibilità. Attraverso i suoi progetti, il CAI porta in fiera i valori che guidano l’associazione: il cammino consapevole lungo il Sentiero Italia, l’impegno concreto per una montagna accessibile a tutti, la formazione delle nuove generazioni e il sostegno al talento dei giovani alpinisti: un invito a riscoprire la montagna come laboratorio di cittadinanza attiva e rispetto per il territorio.

Una novità nell’area dedicata ai Cammini è Oasi Zegna, che presenta in fiera un itinerario ad anello di tre giorni, 50 km e 2.000 metri di dislivello tra le Alpi Biellesi, per escursionisti con discreta esperienza. Il Cammino di Ermenegildo permette di vivere un’esperienza che unisce benessere e scoperta culturale ripercorrendo i passi del fondatore Ermenegildo Zegna, che avviò un’importante opera di valorizzazione ambientale e sociale delle montagne intorno al Lanificio Zegna.

Spazio all’outdoor: in fiera nasce, in collaborazione con l’agenzia 3parentesi, una nuova area interamente dedicata agli appassionati dello sport e della vita all’aria aperta, con tanti espositori e una serie di appuntamenti che si terranno nello spazio culturale Piazza Fuori Traccia, tra cui l’incontro su arrampicata e femminismo o il dietro le quinte di un viaggio solidale. Da non perdere gli stand di Bergamont e Ferrino, da sempre attenta al ciclo di vita dei propri prodotti, che invita a dare una seconda vita alle vecchie attrezzature, proponendo alcune idee di riciclo creativo.

Dopo il grande successo del viaggio in Patagonia, Francesco Frank Lotta (dj di Radio Deejay e conduttore del programma radiofonico Deejay on the road) e Paolo Penni Martelli (ciclista e fotografo) tornano in fiera per raccontare un altro viaggio in bicicletta, questa volta in Giappone.

Prosegue Strade Maestre, il progetto scolastico unico in cui ragazze e ragazzi vivono l’anno scolastico in cammino per l’Italia. Fa’ la cosa giusta! è l’occasione per presentare in anteprima “Strade Maestre. Un anno di scuola in cammino” libro frutto di questa esperienza edito da Terre di mezzo e riscoprire come è nato il progetto in un incontro in cui si mescolano cammini, emozioni e formazione.

Un altro piacevole ritorno è Tom Search che, con il suo motto “l’escursionismo è di tutti e per tutti”, è presente in fiera con un’area dove tiene una serie di laboratori con consigli pratici per affrontare al meglio un trekking: come si organizza un cammino, quale abbigliamento e attrezzatura tecnica è meglio acquistare e spunti per preparare lo zaino.

Venerdì 13 marzo alle ore 11 si svolge l’incontro “Italia, Paese di Cammini” a cura di Terre di mezzo Editore, con la presentazione dei dati sui cammini raccolti con oltre 4mila questionari; a seguire la consegna dei premi “Percorsi Awards 2026” a coloro che hanno contribuito allo sviluppo dei percorsi a piedi in Italia.

Ci soni due altri premi importanti presentati in fiera: l’Oscar dell’Ecoturismo promosso da Legambiente e PFEC dedicato alle imprese che offrono le migliori esperienze in Italia di turismo sostenibile, responsabile e inclusivo e i nuovi Cammini Certificati da Touring Club Italiano, che offrono un’opportunità di conoscenza completa del territorio e suggeriscono itinerari eccellenti per tutti i camminatori.

La fiera è sempre l’occasione per prendere ispirazione su cammini e viaggi lenti grazie alle nuove guide di Terre di mezzo: dal nord al sud, a piedi o in bici sarà possibile visitare l’Italia a passo lento.

Si conferma anche in questa edizione la presenza delle Regioni italiane: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta. Presente anche la Struttura Commissariale Sisma 2016.

Torna infine “Noi camminiamo in Sardegna”, progetto promosso dalla Regione Sardegna e giunto alla sua quinta edizione: gruppi di giornalisti, influencer, esperti di cammini e membri della redazione di Terre di mezzo camminano contemporaneamente su diversi itinerari dell’isola per poi incontrarsi in uno stesso luogo e condividere l’esperienza.

Fa’ la cosa giusta!. Fiera Milano Rho (padiglioni 16 e 20). 13-14-15 marzo 2026.Orari: ven e sab 9-20, dom 9.30-19§

Ingresso gratuito previa registrazione sul sito: falacosagiusta.org

