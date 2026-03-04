Il Cammino di Ermenegildo arriva a “Fa’ la cosa giusta”

Tra i protagonisti della prossima edizione di Fa’ la cosa giusta ci sarà anche il Cammino di Ermenegildo, l’itinerario escursionistico che attraversa l’Oasi Zegna e che racconta un territorio dove natura, cultura e storia si intrecciano.

L’incontro si terrà sabato 14 marzo nella Piazza Turismo lento con Alessandra Maffeo, Corrado Panelli, Stefano Maffeo. Sarà dedicato al progetto rientra nel programma culturale della fiera milanese, da anni uno dei principali appuntamenti italiani per il turismo lento e sostenibile. In questo contesto i cammini trovano uno spazio centrale: non solo come itinerari da percorrere, ma come strumenti per scoprire territori e promuovere un rapporto più consapevole con l’ambiente. La presenza del Cammino di Ermenegildo rappresenta quindi l’occasione per far conoscere a un pubblico nazionale un itinerario nato recentemente ma già capace di raccontare una storia particolare delle Alpi piemontesi.

Un cammino tra paesaggio e memoria

Il Cammino di Ermenegildo è un trekking ad anello di circa 50-51 chilometri, da percorrere in tre tappe, nel cuore delle Alpi Biellesi. Il percorso presenta un dislivello complessivo di circa 2.000 metri e si snoda tra boschi, pascoli e antiche mulattiere dell’Oasi Zegna, offrendo panorami che spaziano dall’arco alpino alla Pianura Padana.

Si tratta di un itinerario pensato per escursionisti con un minimo di esperienza, ma soprattutto per chi vuole vivere un’esperienza immersiva in un paesaggio modellato nel tempo dalla visione dell’imprenditore Ermenegildo Zegna, che già nel Novecento avviò un progetto di valorizzazione ambientale e sociale di queste montagne.

Il cammino segue idealmente le sue tracce, attraversando luoghi simbolo del territorio e raccontando una storia in cui impresa, natura e comunità si incontrano.

Da Materia alla fiera nazionale dei cammini

La presentazione alla fiera milanese rappresenta anche una sorta di ritorno alle origini. Il Cammino di Ermenegildo, infatti, era stato raccontato per la prima volta al pubblico proprio a Materia, durante un incontro dedicato ai nuovi itinerari di turismo lento. In quell’occasione il progetto era stato illustrato come un esempio di cammino contemporaneo: non solo un tracciato escursionistico, ma un racconto di territorio che mette insieme paesaggio, cultura industriale e identità locale.

Oggi quella stessa idea approda a Fa’ la cosa giusta, dove ogni anno si incontrano camminatori, associazioni e territori impegnati nella promozione del viaggio a piedi.

Il ruolo dei cammini nel turismo sostenibile

La presenza del Cammino di Ermenegildo all’interno della Fiera dei Grandi Cammini conferma la crescita di un fenomeno sempre più diffuso in Italia: l’interesse per itinerari che permettono di scoprire i territori lentamente, passo dopo passo.

I cammini stanno diventando strumenti culturali oltre che turistici:

valorizzano paesaggi e patrimoni locali

mettono in rete comunità e accoglienza diffusa

promuovono forme di viaggio più sostenibili

È proprio questo lo spirito con cui il nuovo itinerario dell’Oasi Zegna si presenta al pubblico: un invito a rallentare e a guardare il territorio con occhi diversi, seguendo un percorso che unisce natura, storia e futuro.