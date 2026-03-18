Canottieri Luino, tre medaglie a Candia: oro, argento e bronzo al meeting nazionale
Weekend segnato da pioggia e vento ma ricco di risultati per il team gialloblù tra le categorie giovanili: sul lago di Candia Canavese anche diversi piazzamenti, prima dello stop alle gare per maltempo
Un weekend di pioggia e vento, ma anche di piccole soddisfazioni, per la Canottieri Luino al primo meeting nazionale nord di Candia Canavese, riservato alle categorie giovanili under 14, Scuole, Universitari, PR3, II e Master, che si è tenuto sabato 14 e domenica 15 marzo.
Il team gialloblù ha conquistato una medaglia d’oro, una d’argento e una di bronzo, oltre a importanti piazzamenti. Vittoria indiscussa per il doppio Cadetti maschile di Carmine Melone insieme a Guido Tonna della Canottieri Milano. Argento strappato agli avversari all’ultima palata per il doppio Cadetti maschile di Tommaso Seminatore e Leonardo Mechelli, mentre è medaglia di bronzo per Diego Bassi D’Alessio nel 7,20 Cadetti maschile.
Quarto posto per il quattro di coppia Cadetti femminile di Nicol Boni, Vanessa Bianchi, Alessandra Camboni e Laila Funaro. Tagliano il traguardo al quinto posto Federico Della Terza nel 7,20 Cadetti maschile e il quattro di coppia Cadetti femminile di Gea Luca, Elena Fantinato, Giulia Gomiero misto con la Canottieri Gavirate.
Dopo una gara punta a punta per il secondo posto, a causa di abbordaggio da parte degli avversari, il quattro di coppia Allievi C maschile di Enea Casnedi, Gioele De Witt, Marco Ghilardi misto con la Canottieri Porto Ceresio cede il passo agli avversari e taglia il traguardo al sesto posto. Sesta anche la singolista Giada Cassano nella categoria Allievi C femminile, alla sua prima esperienza in questa specialità.
Da segnalare anche i buoni risultati di Emma Donnarumma nel singolo Cadetti femminile e Francesco Loguercio nel 7,20 Allievi C maschile, giunti rispettivamente al settimo e all’ottavo posto al traguardo. Nel pomeriggio di sabato, dopo 57 regate, il maltempo ha impedito il proseguimento del programma e i giudici di gara hanno annullato le ultime regate del sabato e tutte quelle della domenica per motivi di sicurezza.
Prossimo appuntamento in acqua domenica 29 marzo con la regata regionale di Coppa Montú all’Idroscalo di Milano riservata alle categorie agonistiche.
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