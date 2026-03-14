Conflitto in Iran, rincari a cascata per le piccole imprese di Varese e Como
Analisi CNA: energia +60%, rame +40%, alluminio e ferro +20%. Mambretti: «Situazione preoccupante»
È l’energia elettrica a guidare la classifica dei rincari a due settimane dall’inizio del conflitto in Iran, seguita da rame, ferro, alluminio e carburanti, mentre si registrano rialzi contenuti per l’acciaio, e resta stabile invece il prezzo delle farine.
Un monitoraggio realizzato da CNA presso un campione di imprese rileva un generalizzato incremento dei prezzi dei materiali e l’inizio di tensioni sull’approvvigionamento, oltre a un forte aumento dei costi di spedizione (fino a 3mila euro in più per un container standard) e delle coperture assicurative.
Il prezzo all’ingrosso in Italia dell’energia elettrica è aumentato del 60%. Il costo medio delle ultime due settimane si attesta a 143 euro per megawattora — l’unità di misura usata per le forniture industriali — contro i 102 euro pagati in Germania, i 63 della Francia e i 48 della Spagna: un divario che pesa sulla competitività delle imprese italiane rispetto ai concorrenti europei.
Dopo l’energia, i rincari più pesanti riguardano il rame, con un balzo che sfiora il 40% consolidando un trend in atto da oltre un mese a causa della forte domanda dall’industria automotive e dai data center. A seguire, ferro e profilati di alluminio con listini ritoccati del 20%. Il settore delle costruzioni lamenta incrementi del 18% per il conglomerato bituminoso — il materiale usato per l’asfalto — e per le membrane, più 10% per il calcestruzzo. Nella meccanica alcune plastiche accusano incrementi del 30%. Anche il legno ha iniziato a sentire il clima di tensione, con rincari tra il 10 e il 15%. Dopo la fiammata dei primi giorni si sono stabilizzati i carburanti: più 15% per il gasolio, meno del 10% per la benzina.
Un ulteriore elemento di preoccupazione è l’instabilità dei listini: le quotazioni dei materiali cambiano ogni 24 ore e per alcuni prodotti — come tubazioni e raccordi in PVC — i fornitori accettano gli ordini solo con riserva di aggiornare i prezzi al momento della consegna.
Stabili per ora le farine, ma il settore dei prodotti da forno resta esposto: le bollette energetiche incidono per circa il 14% sui costi di produzione. L’impatto sarà ancora più pesante per le attività ad alta intensità energetica, come le aziende di lavorazione della pietra, dove l’energia rappresenta tra il 30 e il 35% dei costi totali, e le tintorie e lavanderie industriali, che arrivano al 40%.
«Non solo carburanti ed energia elettrica — sottolinea il presidente nazionale di CNA, Dario Costantini — registriamo aumenti generalizzati del 20% per molti materiali, dal rame all’alluminio, dal bitume alle plastiche. Molte nostre imprese iniziano ad avvertire difficoltà di approvvigionamento che rallentano la produzione».
«La situazione è preoccupante per le nostre imprese, che sono di piccole dimensioni e per le quali i costi dell’energia impattano più che nelle grandi aziende — conclude il vicepresidente di CNA Lombardia Nord-Ovest, Luca Mambretti – Per il nostro territorio ci siamo già premurati di offrire agli associati un sostegno concreto, sottoscrivendo un accordo con Acinque: esperti a disposizione per analizzare le bollette e proporre soluzioni di risparmio, con la garanzia di stabilità anche rispetto a un mercato esposto al rischio di speculazioni».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
UnoAcaso su Nel giorno dell'Unità d'Italia, Varese chiede la medaglia d'oro
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Roby60 su Stefano Angei: "Non basta dire che va tutto bene, Varese ha problemi veri"
Bruno Paolillo su Come cambia la viabilità tra Biumo e viale Belforte a Varese
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.