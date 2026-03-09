Da Radio Materia ai teatri: il racconto degli MDF tra musica d’autore e solidarietà a Cantello



Gli MDF sono una band nata quasi per gioco in una sala prove e cresciuta nel tempo fino a diventare un progetto strutturato, oggi formato da una decina di collaboratori. I fondatori Matteo e Mattia raccontano i primi tre anni di attività del gruppo durante un’intervista a Radio Materia, ripercorrendo la nascita di un percorso musicale dedicato al cantautorato italiano e presentando i loro spettacoli principali. Accanto all’attività artistica, la band porta avanti anche un forte impegno sociale, collaborando con la Fondazione Giacomo Ascoli, realtà che sostiene i bambini affetti da patologie oncoematologiche.

Due spettacoli per raccontare la musica italiana

Negli ultimi anni gli MDF hanno costruito due spettacoli che uniscono musica dal vivo e narrazione culturale.

Il primo è “Viaggio in Italia”, il progetto con cui la band ha iniziato il suo percorso. Si tratta di un itinerario musicale che attraversa epoche e luoghi della canzone d’autore italiana. Lo spettacolo è stato preparato con mesi di lavoro e ricerca: i musicisti non si sono limitati a studiare gli arrangiamenti, ma hanno approfondito anche il contesto storico e culturale dei brani scelti.

Il secondo spettacolo è “Racconti nel Tempo”, nato come evoluzione del primo. Pur mantenendo la stessa attenzione per il cantautorato, propone una struttura e un taglio narrativo differenti, ampliando il racconto musicale con nuovi episodi, curiosità e prospettive sulla storia della musica italiana.

Tra musica, racconti e immagini

Gli spettacoli degli MDF non sono pensati come semplici concerti. Ogni esibizione è costruita come un percorso narrativo.

Tra un brano e l’altro i musicisti condividono aneddoti e storie legate agli artisti e alle canzoni interpretate. Un esempio è il racconto della nascita del nome d’arte di Jimmy Fontana, uno dei tanti episodi che arricchiscono la serata.

A completare la performance c’è anche una componente visiva, con immagini e video proiettati durante lo spettacolo. Il risultato è un’esperienza che unisce divulgazione culturale, musica dal vivo e intrattenimento, creando un rapporto diretto con il pubblico.

I concerti a sostegno della Fondazione Giacomo Ascoli

Accanto alla musica, il gruppo porta avanti un impegno concreto nel sociale. Gli MDF collaborano da anni con la Fondazione Giacomo Ascoli, che sostiene la ricerca e l’assistenza ai bambini affetti da malattie oncoematologiche.

Il cantante Matteo sostiene l’associazione dal 2017 e la band ha partecipato nel tempo a diversi eventi benefici. Tra questi iniziative come “Fuck the Cancer” allo stadio di Varese e concerti organizzati al Teatro Apollonio.

Il prossimo appuntamento solidale è previsto il 21 e 22 marzo al Teatro Pax di Cantello, dove gli MDF porteranno in scena proprio i due spettacoli “Viaggio in Italia” e “Racconti nel Tempo”. L’intero ricavato dei biglietti, venduti a 15 euro, sarà devoluto alla Fondazione.

Musica e sensibilizzazione

L’obiettivo non è soltanto raccogliere fondi. Durante gli eventi la band cerca anche di fare sensibilizzazione sui temi della malattia oncologica pediatrica e sul sostegno alle famiglie dei piccoli pazienti.

I contributi raccolti aiutano infatti a sostenere progetti concreti sul territorio, come il quinto piano dell’Ospedale Del Ponte di Varese e strutture di accoglienza come “Il Faro”, la casa famiglia che ospita i genitori dei bambini ricoverati.