Dal Medio Oriente alla memoria di Varese: online il nuovo numero di RMFonline

Il nuovo numero di RMFonline, datato 14 marzo 2026, è disponibile sul sito www.rmfonline.it. Anche questa settimana il magazine propone un ampio ventaglio di analisi, commenti e racconti firmati da diversi autori, con uno sguardo che spazia dalla politica internazionale all’economia, dalla cultura alla storia locale.

Dalla politica italiana agli equilibri internazionali

Ad aprire il numero è l’editoriale di Massimo Lodi, “Illazioni anticipate”, che prende spunto dal dibattito sul referendum relativo alla separazione delle carriere tra magistrati e giudici. Un’analisi che intreccia attualità e storia, evocando la congiura di Pisone narrata da Tacito per riflettere sul clima politico italiano e sui rischi di una campagna referendaria trasformata in scontro ideologico.

Sguardo rivolto al Medio Oriente e alle radici storiche delle tensioni con Costante Portatadino, che nella sezione Apologie paradossali propone “Così diversi da noi”, un dialogo che prova a interpretare il ruolo dell’Iran e la dimensione religiosa dello sciismo nel quadro geopolitico attuale.

Sempre sul terreno internazionale si muove Giuseppe Adamoli, con “La temuta carta d’Europa”. Il commento parte dalla crisi in Medio Oriente per interrogarsi sul ruolo dell’Unione europea nel nuovo ordine globale e sulla necessità, secondo la prospettiva di Mario Draghi, di un “federalismo pragmatico” capace di rendere l’Europa un soggetto politico più forte.

Economia, guerra ed energia

Tra i temi centrali del numero c’è anche l’impatto economico delle tensioni globali. Sandro Frigerio, in “Quanto ci costa la guerra”, analizza gli effetti della crisi mediorientale sui costi dell’energia e sulle imprese italiane, con un’attenzione particolare alla provincia di Varese, dove il peso dell’energia sul sistema produttivo è superiore alla media regionale.

America e politica: la sfida di James Talarico

Dagli Stati Uniti arriva il reportage di Franco Ferraro nella rubrica Pennsylvania Avenue. In “Speranza d’un nuovo Obama” racconta la figura di James Talarico, giovane seminarista presbiteriano e politico democratico che tenta di conquistare il Senato in Texas puntando su un linguaggio religioso e sociale capace di parlare anche all’elettorato conservatore.

Informazione, società e memoria

Diversi contributi affrontano temi legati alla società e alla libertà di informazione. Sergio Redaelli, in “Diritti e riffa”, riflette sulle tensioni tra politica, magistratura e giornalismo, tra riforme della giustizia, libertà di stampa e nuove forme di pressione sui media.

Flavio Vanetti propone invece un racconto personale in “Amatissimo Corriere”, ripercorrendo quasi trent’anni di lavoro al Corriere della Sera tra grandi firme, episodi curiosi e incontri che hanno segnato la sua carriera.

Alla memoria civica è dedicato l’articolo di Margherita Giromini, “Da rivoluzionario a sindaco”, che presenta il libro di Enzo Laforgia su Enrico Bonfanti, primo sindaco di Varese dopo la Liberazione, figura poco ricordata ma centrale nella ricostruzione democratica della città nel 1945.

Interviste, cultura e sport

La sezione Intervista ospita il dialogo di Pietro Carletti con Marino Bundi, economista e musicista: “Due vocazioni, un successo” racconta un percorso professionale che unisce finanza, didattica universitaria e passione per la musica jazz.

Spazio alla cultura con Roberto Gervasini, che in “Ricco dilettante? Ma va’” presenta la mostra milanese dedicata allo scultore Paolo Troubetzkoy, figura cosmopolita della Belle Époque con forti legami con il Lago Maggiore.

Nel capitolo sportivo, Claudio Piovanelli rievoca una pagina importante del ciclismo varesino: “Volo su Sanremo” ricorda la vittoria di Gabriele Colombo alla Milano-Sanremo del 1996, a trent’anni da quell’impresa.

Ambiente, salute e società

Il numero affronta anche temi ambientali e sociali. Mario Agostinelli analizza gli indicatori Istat sullo stato dell’ambiente in Italia, mentre Arturo Bortoluzzi racconta il problema dei rifiuti abbandonati nel Varesotto, confrontando il modello di collaborazione tra Comuni nell’area di Saronno con la situazione irrisolta attorno a Brunello.

Sul fronte sanitario Mario Carletti approfondisce il funzionamento del sistema dei trapianti in Italia, mentre Anna Maria Bottelli riflette sull’obesità come una delle principali emergenze sanitarie contemporanee.

Racconti, riflessioni e vita quotidiana

Chiudono il numero i contributi di Paolo Cremonesi, che ricostruisce la storia del quartiere romano della Magliana oltre lo stereotipo della banda criminale; Mauro della Porta Raffo, con il racconto autobiografico “Fallimento”; don Erminio Villa, che propone una riflessione spirituale in “Pulire i vetri”; e Francesco Borri, che illustra il nuovo regolamento del Comune di Varese per la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Il numero completo è disponibile online su www.rmfonline.it