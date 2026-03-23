Editoria, fine di un’era: Gedi venduta ai greci di Antenna. Ma «La Stampa» resta in Italia

La notizia, nell’aria da mesi, è diventata ufficiale nel pomeriggio di lunedì 23 marzo 2026: il gruppo GEDI, uno dei pilastri dell’informazione italiana, passa di mano. Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, ha perfezionato la cessione del 100% del capitale al gruppo greco Antenna (K Group), guidato dal magnate Theodore Kyriakou.

Cosa cambia per Repubblica e le radio

L’operazione segna un punto di svolta radicale. Sotto il controllo greco finiscono testate e brand pesanti: il quotidiano la Repubblica, il sito HuffPost Italia, le riviste Limes e National Geographic, oltre alla concessionaria pubblicitaria Manzoni.

Cambia anche il volto del polo radiofonico più ascoltato d’Italia: Radio Deejay, Radio Capital e m2o diventano proprietà di Antenna Group, con l’obiettivo dichiarato di creare un «hub radiofonico nel Mediterraneo». Alla guida operativa del nuovo corso Gedi arriva Mirja Cartia d’Asero (ex Sole 24 Ore) nel ruolo di Amministratore Delegato, mentre per garantire continuità editoriale è stato confermato Mario Orfeo alla direzione di Repubblica e Linus alla gestione delle radio.

Il destino de «La Stampa»

L’accordo prevede però un’importante eccezione geografica e industriale. La Stampa, lo storico quotidiano di Torino indissolubilmente legato alla storia degli Agnelli, non seguirà il resto del gruppo in Grecia. La testata è stata infatti ceduta al Gruppo SAE, realtà italiana in forte espansione guidata da Alberto Leonardis, che già controlla diverse testate locali (tra cui Il Tirreno e La Nuova Ferrara). Un’operazione che punta a salvaguardare l’identità territoriale del giornale sabaudo.