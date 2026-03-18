Frontalieri, Gadda incalza il governo: “Subito il tavolo Italia-Svizzera”

“Il governo preveda l’immediata convocazione del tavolo interministeriale sui frontalieri, che non si è mai più riunito dopo la seduta inaugurale un anno fa, per affrontare in modo organico e partecipato con le parti sociali le diverse criticità che riguardano i lavoratori italiani in Svizzera”. Lo chiede l’onorevole Maria Chiara Gadda vicepresidente dei deputati di Italia Viva, insieme all’onorevole Mauro Del Barba, in una interrogazione parlamentare ai ministri di Economia, Esteri e Affari regionali, che ricalca quella analoga presentata al Senato dal senatore di Italia Viva Enrico Borghi.

“Secondo quanto denunciato dalle organizzazioni sindacali e confermato da numerose segnalazioni dei lavoratori, l’autorità fiscale del Canton Ticino starebbe disattendendo l’applicazione dell’articolo 6 del decreto legge 113 del 2024, che ha introdotto per specifiche categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera la facoltà di optare per un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25 percento delle imposte applicate in Svizzera. Il governo dovrebbe intervenire su questo anche in sede diplomatica. Restano poi i problemi relativi alla cosiddetta ‘tassa sulla salute’ (il contributo per il SSN richiesto ai frontalieri), la cui applicazione appare incerta e frammentata tra le diverse Regioni, tanto da essere stata già rigettata dalla Regione Piemonte. Si registra anche un’inquietante incertezza sul meccanismo dei ristorni fiscali ai Comuni di frontiera” conclude Gadda.