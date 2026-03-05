I rischi online? La fascia di popolazione più esposta è quella degli anziani

Perfettamente risaputo di quanto internet sia diventato una componente fondamentale all’interno della vita di tutti i giorni. Al contempo, va detto quanti siano numerosi i pericoli legati ad un utilizzo inconsapevole di questo strumento, a maggior ragione per tutte quelle persone che non hanno una grande esperienza e si approcciano da poco tempo all’uso della tecnologia.

Facile intuire come la categoria a cui stiamo facendo riferimento in modo particolare è quella delle persone anziane. Va da sé che si tratta dei soggetti che, in linea teorica, sono maggiormente esposti a tutti i rischi più rilevanti di navigare online, tra cui i furti di identità, ma anche la trappola delle truffe sul web, la diffusione di notizie false e tendenziose e, in alcuni casi, lo sviluppo di una dipendenza rispetto al gioco online. Impossibile immaginare una persona anziana che non ha dimestichezza con internet conoscere e utilizzare un protocollo vpn wireguard piuttosto che altri sistemi specifici legati alla sicurezza durante la navigazione con qualsiasi tipo di dispositivo.

Safer Internet Day, iniziative per diffondere consapevolezza a tutti i livelli

Navigare in sicurezza non è certo un aspetto da trattare in modo scontato, soprattutto come dicevamo per le fasce di popolazioni più esposte da questo punto di vista, vedi gli anziani. Interessante, quindi, la proposta denominata “Più Sicuri Insieme”, sviluppata da un’idea di ANAP Confartigianato insieme alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e al Ministero dell’Interno.

Una campagna il cui obiettivo principale resta quello di sensibilizzare, garantendo di conseguenza, una protezione maggiore, le fasce più esposte della popolazione rispetto ai rischi che imperversano durante la navigazione online. Insomma, è giusto dare a tutti quei soggetti che non hanno grande dimestichezza con l’uso degli strumenti digitali, ma che al giorno d’oggi, volente o nolente, ne sono diventati fruitori, se non quotidianamente poco ci manca, la possibilità di apprendere quelli che sono i comportamenti e gli strumenti di difesa da mettere in atto per proteggersi rispetto ai raggiri perpetrati sul web.

Suggerimenti online per una migliore protezione in fase di navigazione online

Non è un caso che le persone più avanti con l’età siano quelle più esposte: la non conoscenza di tutti questi strumenti e, più in generale, del mondo del digitale, comporta una facilità nell’incappare in pericoli e nel finire coinvolti nelle trappole che i malintenzionati diffondono e seminano sul web. Lo scopo di iniziative come quella appena evidenziata, è chiaramente quello di permettere a tali soggetti di navigare online in totale sicurezza, senza l’ansia di finire in qualche situazione a rischio.

Tra le truffe online più diffuse che vengono perpetrate ai danni delle persone anziane, troviamo quelle usando la tecnica del phishing, ma anche gli abbonamenti proposti sotto forma di email, piuttosto che dei messaggi di posta elettronica riportanti presunte vincite milionarie. Da attenzionare anche il campo dedicato alle fake news: per riconoscere le notizie false, una buona base di partenza è quella di controllare sempre la fonte di ogni tipo di informazione. Di solito, non sono fonti con un alto livello di attendibilità, oppure rimangono nell’anonimato, piuttosto che riportano titoli fin troppo esagerati o sono oggetto di condivisione solo sui social network.