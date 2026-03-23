I risultati del referendum in provincia di Varese e il cimitero profanato
Le news del giorno principali e quelle più curiose in meno di 10 minuti
L’analisi del voto referendario è al centro del giornale radio di lunedì ma parliamo anche di spacciatori arrestati, profanazioni di cimiteri, dei nuovi bandi di Fondazione Comunitaria del Varesotto e molto altro.
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