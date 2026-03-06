Incidente in viale Europa a Varese, un’auto si ribalta
È accaduto alle 17.30, nessuno per fortuna ha riportato ferite gravi. Code sul viale e in via Metastasio
Alle ore 17:30 di venerdì 6 marzo mezzi di soccorso e vigili del fuoco sono intervenuti a Varese in viale Europa per un incidente stradale tra due autovetture una delle quali si è ribaltata a seguito dello scontro.
Il personale sanitario, intervenuto con ambulanza della Cri Gavirate e automedica, ha soccorso quattro persone, tra cui due anziani (un uomo e una donna) di 77 anni. Nessuno è in condizioni critiche, uno ha riportato ferite lievi.
I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario a soccorrere i feriti e hanno messo in sicurezza i veicoli.
