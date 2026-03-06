Varese News

Gallarate/Malpensa

Incidente in viale Europa a Varese, un’auto si ribalta

È accaduto alle 17.30, nessuno per fortuna ha riportato ferite gravi. Code sul viale e in via Metastasio

ribaltamento varese

Alle ore 17:30 di venerdì 6 marzo mezzi di soccorso e vigili del fuoco sono intervenuti a Varese in viale Europa per un incidente stradale tra due autovetture una delle quali si è ribaltata a seguito dello scontro.

Il personale sanitario, intervenuto con ambulanza della Cri Gavirate e automedica, ha soccorso quattro persone, tra cui due anziani (un uomo e una donna) di 77 anni. Nessuno è in condizioni critiche, uno ha riportato ferite lievi.

I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario a soccorrere i feriti e hanno messo in sicurezza i veicoli.

ribaltamento varese

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Marzo 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.