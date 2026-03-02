La Uyba lotta ma gara 1 dei playoff se la prende Conegliano

La Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio esce a testa alta dal PalaVerde di Treviso, cedendo per 3-1 contro le campionesse dell’Imoco Conegliano in una gara 1 che ha regalato sprazzi di grande pallavolo. Nonostante l’assenza di Melanie Parra, fermata da un risentimento al ginocchio, le “farfalle” hanno dimostrato di poter competere alla pari con la squadra più forte del mondo, strappando con merito il secondo set e restando in partita per lunghi tratti. La sconfitta lascia l’amaro in bocca per il risultato, ma accende l’entusiasmo in vista del ritorno a Busto Arsizio.

La cronaca del match

Dopo un primo parziale dominato dalle venete (25-16), trascinate da una scatenata Isabelle Haak (35 punti e MVP), la UYBA ha reagito con orgoglio nel secondo set. Grazie a una serie impressionante di ace — ben 6 nel solo parziale, con Torcolacci e Battista assolute protagoniste — le bustocche hanno messo in crisi la ricezione locale chiudendo sul 22-25. Dal terzo set in avanti, però, coach Santarelli ha rimescolato le carte inserendo Sillah, e l’Imoco ha ritrovato ritmo e precisione, chiudendo i successivi parziali entrambi sul 25-18 nonostante i tentativi di coach Barbolini di cambiare l’inerzia con gli ingressi di Metwally e Booth.

Protagoniste e numeri

Valeria Battista si è confermata il punto di riferimento offensivo della UYBA con una prestazione maiuscola da 24 punti e il 48% in attacco. Ottima anche l’intesa tra la palleggiatrice giapponese Seki e la centrale Torcolacci, autrice di 9 punti e di una prova fondamentale dai nove metri. Tra le fila di Conegliano, oltre alla solita Haak, sono risultate decisive Zhu e le fiammate di Fahr e Lubian nei momenti cruciali del quarto set.

Il ritorno alla e-work arena

La serie non è affatto chiusa e la convinzione nel clan biancorosso è alta. «Gara 2 sarà da tutto per tutto, ci crediamo ancora perché ci divertiamo a giocare contro squadre così forti – le parole di Valeria Battista, schiacciatrice della UYBA –. Sono orgogliosa della squadra, ce l’abbiamo messa tutta e le aspettiamo in casa nostra mercoledì». L’appuntamento per il secondo atto della sfida è fissato per mercoledì 4 marzo alle 20.30 a Busto Arsizio, dove un palazzetto già sold-out proverà a spingere le farfalle verso l’impresa di riaprire i giochi.

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Eurotek Laica UYBA 3-1 (25-16, 22-25, 25-18, 25-18)

Prosecco Doc Imoco Conegliano: Gabi 2, Zhu 20, Scognamillo ne, Ewert ne, Lubian 9, De Gennaro (L), Haak 35, Wolosz, Adigwe ne, Daalderop, Chirichella ne, Fahr 9, Sillah 8. All. Santarelli, 2° Barbato.

Eurotek Laica UYBA: Battista 24, Pelloni (L), Gennari 3, Metwally 1, Seki 3, Schmit, Diouf 1, Parlangeli, Obossa 11, Eckl 4, Torcolacci 9, Parra ne, Booth 4. All. Barbolini, 2° Lualdi.

Arbitri: Armandola – Piana

Note:

Durata: 29, 28, 25, 27. Tot. 1h 59′

Spettatori: 4983

Prosecco Doc Imoco Conegliano: Battute vincenti 3, battute errate 10, muri 10, attacco 48%, ricezione 56%, errori 17.

Eurotek Laica UYBA: Battute vincenti 9, battute errate 6, muri 3, attacco 38%, ricezione 38%, errori 14.