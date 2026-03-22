La Von combatte, soffre e alla fine riacchiappa Imperia pareggiando per 8 a 8
«Il gioco cresce di partita in partita ma la classifica è tutta in salita»
La Von ha combattuto e sofferto, ma alla fine è riuscita a recuperare Imperia pareggiando per 8 a 8. Durante il match che si è disputato sabato 21 marzo, la squadra varesina ha mostrato un gioco in crescita di partita in partita, ma la classifica è ancora tutta in salita.
«Un punto super guadagnato – commenta il coach Daniele Osigliani – perché abbiamo rischiato di perdere e a 3 minuti dalla fine eravamo sotto di tre. Siamo riusciti a recuperare. Peccato, perché durante la partita abbiamo commesso troppi errori in difesa sui loro uomini principali e in attacco questa settimana siamo stati proprio scarsi a trovare il gol. Quindi, concentrati adesso per la prossima che ci aspetta, di sicuro una partita molto difficile, a Genova con la Locatelli».
Appuntamento allora alla prossima settimana a Genova con US Luca Locatelli, sconfitta ieri da Lerici, risultato che la conferma al secondo posto in classifica.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Fuga dai carabinieri e schianto in rotonda a Varese: patente sospesa per un anno
PaoloFilterfree su C’era anche un varesino al summit segreto del miliardario Peter Thiel. Davide Quadri: "Troppo isterismo, solo pensiero alto"
lenny54 su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
GrandeFratello su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
Gianluca Tonellotto su L'ossessione dei treni da Varese a Milano
Gianluca Tonellotto su L'ossessione dei treni da Varese a Milano
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.