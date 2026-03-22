La Von combatte, soffre e alla fine riacchiappa Imperia pareggiando per 8 a 8

La Von ha combattuto e sofferto, ma alla fine è riuscita a recuperare Imperia pareggiando per 8 a 8. Durante il match che si è disputato sabato 21 marzo, la squadra varesina ha mostrato un gioco in crescita di partita in partita, ma la classifica è ancora tutta in salita.

«Un punto super guadagnato – commenta il coach Daniele Osigliani – perché abbiamo rischiato di perdere e a 3 minuti dalla fine eravamo sotto di tre. Siamo riusciti a recuperare. Peccato, perché durante la partita abbiamo commesso troppi errori in difesa sui loro uomini principali e in attacco questa settimana siamo stati proprio scarsi a trovare il gol. Quindi, concentrati adesso per la prossima che ci aspetta, di sicuro una partita molto difficile, a Genova con la Locatelli».

Appuntamento allora alla prossima settimana a Genova con US Luca Locatelli, sconfitta ieri da Lerici, risultato che la conferma al secondo posto in classifica.