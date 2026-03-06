Old Wild West Udine – Openjobmetis Varese, la partita in diretta
Domenica 8 marzo riprende il campionato dei biancorossi, impegnati in trasferta a Udine (17,30) contro la squadra dell'ex Vertemati. Seguite il match in #direttavn
Dopo due domeniche senza campionato, torna in campo la Serie A di basket con la Openjobmetis impegnata in trasferta sul campo di Udine in un match che si disputa domenica 8 marzo a partire dalle 17,30. La partita, valida per la 21a giornata, può determinare le ambizioni future dei biancorossi di Kastritis. VareseNews racconterà l’evento sportivo con la consueta #direttaVN aperta dal venerdì pomeriggio che prevede, dalle 17 circa di domenica, la cronaca minuto per minuto.
Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.
