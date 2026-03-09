“Dal Parquet”: il dopopartita di Old Wild West – Openjobmetis 81-92
Episodio stagionale numero 21 del nostro podcast dedicato ai dopopartita della Pallacanestro Varese: la pausa ha fatto bene ai biancorossi che sbancano Udine d'autorità e inseguono i playoff
Seconda vittoria consecutiva per la Openjobmetis che dopo la pausa del campionato si toglie lo sfizio di espugnare Udine “vendicando” sportivamente la brutta sconfitta dell’andata. Netto il successo dei biancorossi, 81-92 ai danni della Old Wild West, un risultato che rilancia le speranze di playoff per i biancorossi di Kastritis.
Al match della 21a giornata è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast che racconta i match della Pallacanestro Varese: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, alcuni commenti dei tifosi e il punto tecnico di coach Roberto Conti.
La fotografia è di Mattia Martegani, il supporto tecnico di Thomas Massara.
Giovedì 12 marzo (in diretta alle 14 su Radio Materia) torna anche “Luci a Masnago” che poi sarà disponibile anche in forma di podcast e che da qualche giorno ha un suo profilo Instagram (QUI per diventare followers).
“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!
