Un anno senza Sandro Galleani

La sera dell’8 marzo di un anno fa, al palazzetto dello sport di Masnago, si stavano esibendo gli Harlem Globetrotters. Tra una schiacciata acrobatica e due palloni fatti girare sulla punta delle dita, arrivò anche in quel contesto festoso la notizia della morte di Sandro Galleani, vera e propria leggenda del basket varesino e italiano.

Un uomo capace di attraversare i decenni con la sapienza delle sue mani “sante”, in grado di curare anche i muscoli più affaticati, ma anche con un carico di umanità e di attenzione verso il prossimo che lo hanno reso un personaggio unico. Professionale e fraterno, Sandro ha percorso una lunga parabola con addosso i colori della Pallacanestro Varese e un altrettanto importante cammino in azzurro: c’era quando l’Italia vinse gli Europei dell’83, c’era in quelli del ’99, c’era in ben cinque Olimpiadi.

Per ricordare la figura di Galleani, riproponiamo la lunga intervista inedita che pubblicammo un anno fa: il materiale venne girato per il documentario di Sky prodotto per celebrare l’oro europeo di Parigi. Gran parte dell’intervista non venne usata ma grazie a Simone Raso e Alessandro Mamoli potemmo riutilizzarla. La trovate nel box sottostante.

Un altro modo per ricordare Sandro, da parte del nostro giornale, è stato ospitare in una puntata del programma “Luci a Masnago” su Radio Materia il figlio Claudio, che ne ha ripercorso le orme a livello professionale. Trovate l’episodio nel box sottostante.