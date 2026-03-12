Pallacanestro Varese, Campo dei Fiori, musica fusion e buona cucina nel giovedì di Radio Materia
Dalle 14 fino a sera la web radio dello spazio libero di Varesenews è pronta a tenervi compagnia
La musica, la montagna, lo sport e la cucina sono i quattro ingredienti del giovedì di Radio Materia con altrettanti appuntamenti tutti in diretta su www.radiomateria.it.
14,00 Luci a Masnago
Torna il nostro approfondimento settimanale sulla Pallacanestro Varese mentre il clima attorno alla squadra si riaccende improvvisamente dopo la vittoria a Udine. L’ospite speciale dal palazzetto di questa settimana è Matteo Jemoli, principale collaboratore di coach Kastritis.
16,30 Soci All Time
Si parla dell’amata montagna dei varesini oggi nella rubrica dedicata alle associazioni, realizzata in collaborazione con CSV Insubria. Avremo con noi Carlo Raile degli Amici del Campo dei Fiori.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Oggi nella nostra rubrica dedicata alle storie delle persone avremo Yuri Pirovine, gastronomo e nuova figura che troverete a Materia Spazio Libero con l’importante compito di far leccare i baffi a chi verrà a trovarci.
21,00 Fuori Frequenza
Hobbeat, Gian e Giuse saranno in studio per farvi divertire e passare un’ora e mezza in leggerezza tra musica e battute. Gli ospiti di questa sera sono i Lounge, band nata nel 1984 che ha attraversato tante generazioni sapendosi trasformare approdando alla musica fusion con il nuovo album Emotional.
