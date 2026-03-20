Progetto Madiba, ritrovarsi sul Cammino di Santiago e il talento di Allysus nel venerdì di Radio Materia

Anche questo venerdì Radio Materia è pronta a regalarvi un po’ di emozioni e di storie tra associazioni, storie di persone e di giovani talenti con tre appuntamenti tra il pomeriggio e la sera.

16,30 Soci All Time

Primo appuntamento del pomeriggio con la trasmissione realizzata in collaborazione con CSV Insubria. Oggi ospiteremo Paolo Lacchin, giovane varesino impegnato in vari ambiti dallo sport all’associazionismo. Oggi ci parlerà di Progetto Madiba, un’organizzazione di volontariato che si occupa di garantire l’istruzione ai bambini e ai ragazzi eritrei.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Avremo con noi Alessandro Casuccio, docente di scuola, ex dirigente d’azienda che per 20 anni ha lavorato per multinazionali nel settore dei dispositivi medici. Dal 2006 ogni anno percorre il cammino di Santiago, é un coach professionista e ha sviluppato un progetto che si chiama “sfidapercambiare” di supporto a chi é in fase di cambiamento, facendo coaching camminando in mezzo alla natura. Ha aiutato dirigenti d’azienda, adolescenti, lungo appunto il Cammino di Santiago. A giugno accompagnerà un gruppo di 20 persone tra cui 10 con visibilità ridotta a santiago di compostela, percorrendo gli ultimi 120 km a piedi. E’ anche scrittore, ha scritto un libro con il nome: “walking coaching, cambiamento in cammino”.

18,30 Giornale Radio

20,00 NOIse

Arianna Bonazzi e il suo team intervistano una giovane voce che si sta facendo notare nei club tra Varesotto e Milanese. Lei si chiama Elisa Borsani, in arte Allysus, e nel podcast racconta il proprio percorso artistico, dal pop elettronico a sonorità più vicine al rock e al metal. Al centro emerge la scelta di un’indipendenza creativa, costruita insieme al produttore, per mantenere autenticità fuori dalle logiche commerciali. L’artista riflette anche sulle difficoltà di essere donna nel mercato musicale e sui pregiudizi legati al suo stile. L’intervista si chiude con l’annuncio di un nuovo EP e con una visione della musica come spazio di espressione personale.

Le novità in podcast

Vi ricordiamo, tra le novità della settimana sulle piattaforme di streaming audio, la nuova puntata di Giù le mani dall’Europa dedicata all’Erasmus, l’intervista a Giampaolo Montesano in Figli di un gol Minore e il nuovo podcast Infusi Creativi con Matt e Angie.

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