Radici e ali, la cantautrice Eileen Rose canta il suo legame tra Italia e Usa

La cantautrice statunitense Eileen Rose presenta in Italia, in anteprima mondiale, il suo nuovo disco: lo fa domenica 22 marzo con un concerto full band al Teatro Sacro Cuore di Figino Serenza.

Perché in Italia? Nata in Massachusetts, Eileen Rose ha anche radici italoamericane, oltre che irlandesi (e come potrebbe essere altrimenti, per una di Boston?). Ma in realtà questa è una storia di amicizia e rapporti professionali ancora più profondi.

Eileen Rose fa parte di quel gruppo di musicisti statunitensi che spesso passa in Italia, avendo come solido riferimento il cantautore e promotore culturale italiano Andrea Parodi, che proprio a Figino Serenzo mette in piedi il grande show del festival in ricordo di Townes Van Zandt.

L’album, prodotto da Eileen Rose insieme a Rich Gilbert e a Parodi , è stato addirittura registrato in Italia, allo Shelter Recording Studio di Meda.

E – aneddoto curioso – durante le registrazioni del disco “il leggendario” Rich Gilbert, che vive a Nashville, ha frequentato il corso di italiano per stranieri nella biblioteca di Figino Serenza, per vent’anni animata da Chiara Corti, amata bibliotecaria scomparsa prematuramente nel 2018: il concerto annuale di Figino Serenza è dedicato proprio a lei.

Insanitia: il disco di Eileen Rose è un ponte tra Italia e America

Insanitia è un gioco di parole, un cammino in equilibrio sul filo della follia dei nostri tempi che si trasforma in un ponte tra l’America e l’Italia. Eileen Rose è un’artista di lungo corso che ha perfezionato la sua arte attraverso una carriera eccezionale.

Il suo percorso è iniziato a Londra con diverse pubblicazioni acclamate per la leggendaria etichetta Rough Trade Records, per poi proseguire nella sua città natale, Boston, fino ad approdare a un decennio di successi nella “Music City” per eccellenza, Nashville. Lì, il suo songwriting folk-rock si è arricchito di sfumature country e soul, elementi puri che costituiscono l’essenza di ciò che oggi definiamo “Americana”.

Con il suo nuovo album, Insanitia, Eileen Rose ha scavato fino alle radici, registrando il disco proprio nella terra che suo padre lasciò da bambino per emigrare in America: l’Italia.

Eileen ha dato vita a un intrigante album transoceanico che vanta un cast incredibile di musicisti straordinari. Tra questi figurano il suo compagno di vita, The Legendary Rich Gilbert alle chitarre e pedal steel (Uncle Tupelo, Steve Wynn, Wanda Jackson), gli eroi texani Joel Guzman e Carrie Rodriguez, storici collaboratori di Bob Dylan come Charlie McCoy e Scarlet Rivera, e persino un duetto con l’amato cantautore e attore toscano Bobo Rondelli.

Insanitia alterna brani originali di Eileen a interpretazioni profonde e necessarie di grandi classici.

Troviamo l’emozionante Storm Windows di John Prine e una potente versione di Will the Wolf Survive? dei Los Lobos, un grido di resistenza in un momento estremamente fragile per l’America, segnando una netta posizione di dissenso contro le politiche dell’attuale governo e le azioni dell’ICE.

Il legame con l’Italia si fa ancora più intimo attraverso due omaggi unici.

La celebre Signora bionda dei ciliegi di Ivan Graziani viene qui reinterpretata come un ideale sequel: Eileen presta la voce alla protagonista ormai invecchiata, offrendo per la prima volta il punto di vista femminile su quella storica ballata.

Spazio anche al puro divertimento con la hit anni ’60 Ma che freddo fa di Nada, trasformata in un infettivo pezzo power-surf in perfetto stile Tarantino e cantato in italiano da Eileen.

In pieno stile Eileen Rose, l’album è un mix eclettico di puro divertimento rock e canzoni profonde che arrivano dritte alla testa e al cuore, stringendoli in una morsa che non lascia la presa.

Con questo splendido nuovo lavoro, Eileen e il suo gruppo di maestri della musica hanno costruito un meraviglioso ponte romantico di ricordi e amicizia tra l’America e la sua amata Italia, destinato a conquistare i cuori su entrambe le sponde dell’oceano.

Il concerto-evento

Il concerto di Eileen Rose è in programma domenica 22 marzo alle ore 17.30. Biglietti in vendita su LiveTicket e presso il negozio Grazia Abbigliamento di Figino Serenza in Via San Materno 13 – Tel 031.780037.

È anche possibile prenotare la cena con i musicisti dopo il concerto (prenotazione con whatsapp +39 339 618 0453 o tramite mail: associazionechiarabib@gmail.com).

Apertura porte ore 17.15

Inizio Concerto ore 17.30

concerto 12€ ; cena 20€ (antipasto, pizzoccheri, panna cotta, acqua e vino)

Il tour di Eileen Rose in Italia

23/3 MILANO – ANTONIO COLOMBO ARTE CONTEMPORANEA

25/3 SALERNO – DISCLAN

27/3 MELPIGNANO (LE) – SEZIONE PD A. AVANTAGGIATO

28/3 LANCIANO (CH) – IL KIOSKO

29/3 LIVORNO – SALUS BISTROT

30/3 BOLZANO – PIPPO STAGE

31/3 INNSBRUCK (AUSTRIA) – SPITALSKIRCHE

1/4 VIPITENO – HOTEL STERZINGER MOOS

2/4 LUGANO (SVIZZERA) – HOLLYWOOD

Il ricordo di Chiara Corti

Nata e cresciuta a Erba, Chiara ha coltivato fin da giovane l’amore per i libri e la cultura.

La sua passione per i libri si è trasformata poi in un lavoro stabile presso la Biblioteca di Figino Serenza, un luogo che, dal 2001, è diventato una seconda casa.

Solare, generosa, sempre disponibile e attenta alle esigenze di adulti e bambini, ha contribuito negli anni a far diventare Villa Ferranti un centro culturale molto frequentato.

Per lei bambini e ragazzi sono sempre stati al primo posto nelle attività da proporre; tantissime le iniziative realizzate con le scuole di ogni ordine e grado.

Durante l’anno scolastico 2018/2019 gli studenti della scuola secondaria di primo grado Figino- Novedrate hanno dedicato a Chiara un albero nel Giardino dei Giusti con questa motivazione:

“Giusta perché: ha dato tutta sé stessa, soprattutto ai ragazzi, per comunicare, attraverso la passione per i libri, la cultura e i viaggi, la passione per la vita stessa; nell’esperienza dolorosa della malattia affrontata con coraggio e determinazione, ha testimoniato che la vita va vissuta intensamente, perché ogni giorno ha un valore infinito”.

Associazione ChiaraBib: «Dopo la scomparsa di Chiara due cose ci rimanevano da fare. Piangerla sterilmente ponendoci la solita domanda: “Perché? Perché proprio a lei?” o afferrare una sorta di testimone invisibile che Chiara ci aveva lasciato: la sua instancabile voglia di fare, di promuovere la lettura, l’arte e la cultura. Abbiamo scelto la seconda opzione e così nel 2019 è nata l’Associazione ChiaraBib. La nostra Associazione, senza scopo di lucro, intende favorire l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, proponendo dibattiti, incontri letterari, corsi di approfondimento, visite guidate, concerti e tutte quelle iniziative che possono contribuire ad avvicinare i cittadini al mondo della cultura, dello spettacolo e delle varie discipline artistiche».