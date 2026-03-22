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Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera

L'atleta del team Pedale Senaghese ha tagliato in testa il traguardo dopo una gara combattuta, che ha visto il gruppo procedere compatto fino a pochi metri dal traguardo

La 57ª Varese-Angera

La 57ª Varese-Angera si è conclusa sul lungolago di Angera con la vittoria di Riccardo Dalola, portacolori del team Pedale Senaghese, al termine di una gara combattuta fino agli ultimi metri e decisa in volata.

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La 57ª Varese-Angera 4 di 8
Riccardo Dalola
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La corsa, partita sotto un cielo coperto e con temperature piuttosto fresche per il periodo, ha visto un gruppo compatto dall’inizio alla fine. Al passaggio sul circuito di Ranco, infatti, i corridori si sono presentati ancora uniti, senza tentativi di fuga decisivi. Solo nelle fasi conclusive la corsa si è accesa, con lo sprint finale sull’asfalto di Piazza Garibaldi.

Una prova solida per l’atleta del Pedale Senaghese. Dominando la volata, Riccardo Dalola ha conquistato uno degli appuntamenti ciclistici più attesi della primavera ciclistica varesina. Dedicata agli atleti della categoria “Allievi”, la Varese-Angera è una gara nazionale spesso definita una “piccola Milano-Sanremo”: competizione che collega il capoluogo lombardo alla Riviera dei Fiori, che si è disputata nello stesso weekend.

Riccardo Dalola
La premiazione di Riccardo Dalola, vincitore della 57ª Varese-Angera

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Pubblicato il 22 Marzo 2026
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