Serata di furti tra le due sponde del lago: colpi a Buguggiate e Casciago

Lunedì 2 marzo sera di segnalazioni per i residenti di due comuni della cintura varesina. I ladri hanno colpito quasi contemporaneamente a Buguggiate e Casciago, muovendosi tra le zone residenziali che costeggiano il lago di Varese.

Il colpo a Buguggiate

In via Cesare Battisti, a Buguggiate, i malviventi sono entrati in azione forzando una persiana di un’abitazione. Una volta all’interno, hanno iniziato a fare man bassa di oggetti e valori, ma la loro presenza non è passata inosservata. Alcuni residenti, accortisi di quanto stava accadendo, sono intervenuti mettendo in fuga la banda. Nonostante la reazione dei cittadini, i ladri sono riusciti a dileguarsi portando con sé parte della refurtiva.

Raid a Casciago

Dall’altra parte del lago, la zona presa di mira è stata quella di Sant’Eusebio, a Casciago. In questo caso i ladri sono penetrati in una villa forzando una porta della taverna. Sebbene il bottino finale sia risultato di scarso valore, i proprietari hanno dovuto fare i conti con l’odioso scenario delle stanze rovistate: cassetti svuotati e oggetti personali gettati a terra in ogni locale, un marchio di fabbrica che lascia sempre un profondo senso di violazione in chi lo subisce.

Indagini in corso

L’allarme è corso rapidamente anche sui social e attraverso i gruppi di Controllo del Vicinato, che hanno monitorato gli spostamenti sospetti segnalando la presenza di auto e persone non note nelle zone colpite.

Sull’accaduto indagano ora i Carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze e stanno verificando l’eventuale presenza di immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private per identificare i responsabili.