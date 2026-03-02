Varese News

Varese Laghi

Serata di furti tra le due sponde del lago: colpi a Buguggiate e Casciago

Ladri in azione nella serata di lunedì 2 marzo. In via Cesare Battisti a Buguggiate i malviventi sono stati messi in fuga dai residenti, a Sant’Eusebio case a soqquadro

ladri

Lunedì 2 marzo sera di segnalazioni per i residenti di due comuni della cintura varesina. I ladri hanno colpito quasi contemporaneamente a Buguggiate e Casciago, muovendosi tra le zone residenziali che costeggiano il lago di Varese.

Il colpo a Buguggiate

In via Cesare Battisti, a Buguggiate, i malviventi sono entrati in azione forzando una persiana di un’abitazione. Una volta all’interno, hanno iniziato a fare man bassa di oggetti e valori, ma la loro presenza non è passata inosservata. Alcuni residenti, accortisi di quanto stava accadendo, sono intervenuti mettendo in fuga la banda. Nonostante la reazione dei cittadini, i ladri sono riusciti a dileguarsi portando con sé parte della refurtiva.

Raid a Casciago

Dall’altra parte del lago, la zona presa di mira è stata quella di Sant’Eusebio, a Casciago. In questo caso i ladri sono penetrati in una villa forzando una porta della taverna. Sebbene il bottino finale sia risultato di scarso valore, i proprietari hanno dovuto fare i conti con l’odioso scenario delle stanze rovistate: cassetti svuotati e oggetti personali gettati a terra in ogni locale, un marchio di fabbrica che lascia sempre un profondo senso di violazione in chi lo subisce.
Indagini in corso

L’allarme è corso rapidamente anche sui social e attraverso i gruppi di Controllo del Vicinato, che hanno monitorato gli spostamenti sospetti segnalando la presenza di auto e persone non note nelle zone colpite.

Sull’accaduto indagano ora i Carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze e stanno verificando l’eventuale presenza di immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private per identificare i responsabili.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.