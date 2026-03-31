Ultima in casa per la UYBA: alla e-work arena arriva Chieri
Dopo il successo contro Firenze, le "farfalle" di coach Boldini preparano la sfida di sabato 4 aprile. Attive le promozioni per le società sportive e la prevendita online
Entra nel vivo la fase conclusiva dei Playoff Challenge per la Eurotek Laica UYBA. Dopo aver archiviato con un sorriso la vittoria interna contro Firenze, la formazione biancorossa si gode un martedì di riposo prima di tuffarsi nelle ultime due settimane di lavoro della stagione 2024/2025.
L’obiettivo è puntato su sabato 4 aprile, quando alle ore 17:00 il taraflex di viale Gabardi ospiterà la Reale Mutua Fenera Chieri. Si tratterà dell’ultimo impegno casalingo dell’anno per Boldini e compagne, che chiuderanno poi definitivamente il cammino domenica 12 aprile sul campo di Macerata.
Il programma degli allenamenti
La marcia di avvicinamento al match inizierà mercoledì con una doppia sessione (pesi al mattino, palla nel pomeriggio). Gli allenamenti pomeridiani alla e-work arena restano aperti al pubblico, con accesso pedonale dal cancelletto situato nei pressi dei campi da beach volley e parcheggio disponibile in via Maderna.
Mercoledì 1 apr: ore 9:00 Pesi; ore 16:00 Palla
Giovedì 2 apr: ore 16:00 Palla
Venerdì 3 apr: ore 10:00-12:00 Palla
Sabato 4 apr: ore 17:00 Gara UYBA – Chieri
Biglietti e promozioni
La prevendita per la sfida contro le piemontesi è già attiva sul circuito Vivaticket. La società ricorda che l’evento è incluso nell’abbonamento stagionale.
Particolare attenzione è rivolta alle società sportive, per le quali è prevista una promozione dedicata nei settori Curva ADF e Secondo Anello. Le richieste vanno inviate entro 24 ore dal match all’indirizzo tickets@volleybusto.com. L’offerta prevede fino a 20 biglietti omaggio per gli atleti (gratuità totale per gli under 12) e ingressi a 15 euro per gli accompagnatori. Il ritiro e il pagamento dei tagliandi prenotati avverranno direttamente alle casse del palazzetto il giorno della partita.
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